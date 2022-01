Poniedziałek 3 stycznia 2022 Intel wyłączy obsługę AVX-512 w Core 12. generacji Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:54 Najnowsze procesory Intel Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S oficjalnie nie obsługują instrukcji typu AVX-512. Niedawno okazało się to nieprawdą - aby aktywować obsługę AVX-512 wystarczy zastosować sztuczkę, polegającą na wyłączeniu efektywnych rdzeni Gracemont, np. przy użyciu narzędzi dostarczanych przez MSI i Gigabyte, mających pomagać w uruchamianiu na Core 12. generacji tych gier, które nie chcą startować gdy procesory mają włączone oba typy rdzeni. Dość nieoczekiwanie okazało się, że w efekcie wyłączenia efektywnych rdzeni Gracemont procesory Core 12. generacji zyskują obsługę AVX-512.



Dodatkowo w niektórych zastosowaniach jest to opłacalne, gdyż 8 wydajnych rdzeni Golden Cove przy użyciu AVX-512 wykonuje zadania szybciej, niż te same rdzenie bez AVX-512 wsparte 8 efektywnymi rdzeniami Gracemont.



To nie spodobało się Intelowi. Jak informuje Igors Lab, Intel przygotował dla Core 12. generacji aktualizację mikrokodu dezaktywującą obsługę instrukcji AVX-512 także wtedy, gdy efektywne rdzenie są wyłączone. Obecnie krzemowy Gigant ma nakłaniać producentów płyt głównych do dodania aktualizacji firmware CPU do nowych wersji BIOS, a także zażądał, aby te nowsze wersje BIOS posiadały wszystkie nowo produkowane egzemplarze płyt.



Tym samym korzystanie z AVX-512 na procesorach Core 12. generacji z wyłączonymi rdzeniami Gracemont raczej nie będzie już możliwe po ich zamontowaniu na płytach z chipsetami B660 i H670, oraz nowszych egzemplarzach płyt z chipsetem X690. Osoby obecnie posiadające płytę z chipsetem X690 chcąc zachować możliwość korzystania z AVX-512 muszą dbać o to, aby pozostawić na płycie taką wersję BIOSu, która to umożliwia.



