Poniedziałek 3 stycznia 2022 Radeon RX 6500XT - znamy dokładną specyfikację

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:52 W ciągu najbliższych kilku tygodni do sklepów powinna trafić karta Radeon RX 6500XT - będąca dotychczas najwolniejszym i najtańszym przedstawicielem kart graficznych opartych o architekturę RDNA 2. Formalnej prezentacji tej karty możemy spodziewać się już 4 stycznia wieczorem, podczas konferencji AMD. Tymczasem w sieci pojwiła się jej dokładna specyfikacja. Radeon RX 6500XT bazujące na chipie Navi 24, który jest dokładnie połową większego Navi 23 używanego w kartach Radeon RX 6600XT. Dysponuje on 1024 procesorami strumieniowymi oraz 64-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 wspartym przez 16 MB Infinity Cache.



Dzięki produkcji w litografii 6nm częstotliwości taktowania Navi 24 w karcie Radeon RX 6400XT są bardzo wysokie - taktowanie Game Clock wynosi 2610 MHz, a Boost sięga 2815 MHz. Obie wartości są większe o około 250 MHz w porównaniu do częstotliwości z jakimi pracuje chip Navi 23 w kartach Radeon RX 6600 XT.



Dodatkowo Radeon RX 6500XT posiada szybkie pamięci GDDR6 - o efektywnej przepustowości aż 18 Gbps, co przy 64-bitowej magistrali zapewnia przepustowość 144 GB/s, i efektywną 232 GBS/s (z uwzględnieniem Infinity Cache).



Przewiduje się, że wydajność Radeona RX 6500XT wyniesie około 55-60 procent oferowanej przez kartę Radeon RX 6600 XT, co oznacza poziom zbliżony do kart GeForce GTX 1660, GeForce GTX 980Ti, i trochę wyższy niż w przypadku kart Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 580 i 590, GeForce GTX 1060 6GB i GeForce GTX 1650 Super. A to wszystko przy TDP wynoszącym 100W.



Nowy Radeon RX 6500XT zapowiada się jako super propozycja do wymiany dotychczasowej kilkuletniej grafiki, zwłaszcza z uwagi na obecność "tylko" 4GB pamięci graficznej, przez co nie powinien być nadmiernie wykupywany przez górników kryptowalut.







