Poniedziałek 3 stycznia 2022 Intel szykuje Core i9-12900KS z taktowaniem do 5,5 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 22:15 Jeśli ktoś pamięta 8-rdzeniowy procesor Core i9-9900KS wprowadzony na rynek końcem 2019 roku, to wkrótce może przeżyć deja-vu. Po około 2,5-roku od tamtej premiery Intel planuje podobny debiut, w postaci Core i9-12900KS. Podobnie do Core i9-9900KS będzie to selekcjonowana, wyżej taktowana i limitowana wersja "zwykłego" Core i9-12900K. Nowe doniesienia wskazują, że taktowanie Turbo pojedynczego wątku zostanie w Core i9-12900KS ustawione na 5,5 GHz, a taktowane Turbo dla wszystkich rdzeni na 5,2 GHz - po 300 MHz więcej niż w Core i9-12900K. Oczywiście, takie taktowania będą osiągalne tylko w przypadku jeśli temperatura pracy CPU na to pozwoli.



Core i9-12900KS ma być sprzedawany bez dołączonego systemu chłodzenia i dedykowany wyłącznie dla entuzjastów. Procesor może pracować z wyższymi napięciami zasilania i wydzielać więcej ciepła niż dotychczas dostępny Core i9-12900K, zatem to odbioru systemu odprowadzania ciepła zależeć będzie, czy uzyska swoje reklamowane taktowania.



Przewiduje się, że Core i9-1200KS zostanie zaprezentowany jeszcze podczas targów CES 2022 (4-7 stycznia) - jak odpowiedź na nowe modele procesorów AMD Ryzen z pamięcią 3D V-cache.



