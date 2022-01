Wtorek 4 stycznia 2022 GeForce RTX 3090 Ti zaprezentowany - nowy flagowiec z TDP 450W

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 15:55 Podczas targów CES Nvidia oficjalnie zaprezentuje dziś swoją nową, flagową kartę graficzną - GeForce RTX 3090 Ti. Karta posiada chip GA102 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 84 blokami SM, co przekłada się na 10752 rdzenie CUDA. Nvidia zastosowała też szybsze pamięci GDDR6X - o efektywnej szybkości 21 Gbps (zamiast 19,5 Gbps) i łącznej przepustowości 1008 GB/s. Do tego wyraźnie zwiększone zostały częstotliwości taktowania GPU - zegar bazowy podniesiono z 1395 MHz (w GeForce RTX 3090) do 1560 MHz, a zegar Boost z 1695 MHz do 1860 MHz.



Niestety wyraźnie wzrósł też wskaźnik TDP, który wynosi 450W - o 100W więcej niż w GeForce RTX 3090 bez dopisku Ti.



GeForce RTX 3090 Ti ma być dostępny w sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Szacunkowa wydajność karty powinna być o około 10 procent wyższa w porównaniu do dotychczasowego GeForce RTX 3090. Cena zostanie podana wkrótce.







