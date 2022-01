Wtorek 4 stycznia 2022 Ryzen 7000 Raphael otrzyma dwa typy rdzeni ZEN 4 i pamięć 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:07 (2) W 2. połowie 2022 roku AMD zaoferuje nam całkowicie nową generację procesorów z serii Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o rdzenie z architekturą ZEN4, z chipletami CPU produkowanymi w nowszym procesie litograficznym 5nm. Jednostki będą też zgodne z całkiem nową podstawką AM5 i pamięciami typu DDR5. W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne doniesienia na temat tych procesorów. Według nich pojedynczy 5nm chiplet otrzyma łącznie 16 rdzeni ZEN4 podzielonych na dwa typy - 8 rdzeni Priority Core zdolnych do osiągania pełnych częstotliwości taktowania, oraz 8 rdzeni ZEN4 pracujących z parametrami zapewniającymi jak najniższe zużycie energii -z łącznym limitem 30W dla wszystkich 8 z nich.



Rdzenie Priority Core będą umieszczone w skrajnych częściach chipletu, a rdzenie Low TDP będą umieszczone w centralnej części chipletu. Nad rdzeniami typu Low TDP, na dodatkowej warstwie znajdzie się pamięć L3 typu 3D V-cache o łącznej pojemności 64 MB.



Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że nie są to informacje podane dziś przez od AMD podczas targów CES, i należy je traktować z dozą ostrożności.









K O M E N T A R Z E

Rx6500xt (autor: piwo1 | data: 4/01/22 | godz.: 16:52 )

Tylko za 199$.

Czy ta karta ma szanse przelamac rynek? 4gb ramu wiec do kopania ble. Jesli w Polsze te karty beda za 1200zl to sytuacja graficzna zmieni sie o 180 stopni. Bo w koncu bedzie cos za co niekoniecznie bedzie trzeba przeplacac dwukrotnie. Szok. Czekamy na produkty w sklepach.



A odnosnie tematu (autor: piwo1 | data: 4/01/22 | godz.: 16:56 )

Mega dobrze to amd wymyslilo. Cieplo wytwarzane z wysoko czestotliwosciowych rdzeni nie bedzie niczym blokowane a wrecz beda odseparowane przez co z wysokowydajnych rdzeni bedzie mozna wyciskac 5ghz+ a niskowydajne ktore sie nie grzeja nad soba beda miec daszech w postaci pamieci l3.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.