Wtorek 4 stycznia 2022 Ryzen 7 5800 X3D i Radeon RX 6500XT oficjalnie zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:01 (1) Podczas tagów CES firma AMD oficjalnie zaprezenotowała dwa nowe produkty przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Pierwszy z nich to karta graficzna Radeon RX 6500XT, która trafi do sklepów 19 stycznia w cenie 199 USD, oferując według AMD wydajnosć o 25-45 procent wyższą niż GeForce GTX 1650 i Radeon RX 570. Karta dysponuje 4GB pamięci GDDR6 18 Gbps (przepustowość 144 GB/s) oraz chipem Navi 24 wytwarzanym w litografii 6nm, który dysponuje 16 blokami CU (1024 procesory strumieniowe) i pracuje z zegarem bazowym 2,6 GHz i zegarem turbo 2,8 GHz. Druga z nowości to dedykowany dla graczy procesor Ryzen 7 5800 X3D



Jest to 8-rdzeniowy procesor z dodatkową pamięcią L3 typu 3D V-Cache o pojemności 64 MB (łącznie 96 MB L3). Według AMD zapewnia on średnio o około 15 procent wyższą liczbę generowanych klatek na sekundę, niż dotychczasowy Ryzen 7 5800X bez tej dodatkowej pamięci.



Ryzen 7 5800 X3D będzie dostępny w sprzedazy na wiosnę (konkretnej daty nie podano) i ma być najbardziej wydajnym procesorem dla graczy - generującym więcej klatek na sekundę niż najnowszy Core i9-12900K od Intela.









Co ciekawe (autor: piwo1 | data: 4/01/22 | godz.: 17:15 )

Gtx1650 ceny dochodza do 2000zl czyli do 500$



