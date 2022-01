Wtorek 4 stycznia 2022 CES 2022: nowe procesory, karty graficzne i rozwiązania Intela dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:11 Podczas targów CES Intel zaprezentował swoje nowe procesory i karty graficzne oraz rozwiązania techniczne adresowane dla komputerów przenośnych. Nowością są procesory Core 12. generacji (Alder Lake), wyposażone w maksymalnie 14 rdzeni (6 wydajnych, 8 efektywnych) i mające taktowanie Turbo do 5,0 GHz (w najszybszych modelach). Zdaniem Intela to obecnie najbardziej wydajne procesory dla noteboków. Dla producentów laptopów dostępne jest w sumie 8 różnych modeli tych procesorów, a pierwsze laptopy z Core 12. generacji pojawią się w sklepach pod koniec stycznia.



Poza procesorami Core 12. generacji Intel zaprezentował też platformę Intel Evo. Znaczek Intel Evo otrzymają laptopy o specyfikacji i budowie zweryfikowanej przez Intela. Podstawowymi kryteriami uprawniającymi do jego przyznania jest obecność w laptopie procesora Core 12. generacji, układu graficznego Intel ARC, modemu WiFi i Bluetooth od Intela, oraz kilku innych rozwiązań.



W sumie w 2022 roku w ofercie różnych producentów ma pojawić się ponad 100 modeli laptopów z Core 12. generacji spełniających kryteria platformy Intel Evo, w tym 50 modeli do końca tego kwartału.



Zapowiedziano też samodzielne karty graficzne Intel ARC formatu MXM dedykowane dla komputerów przenośnych - będą one dostępne dla producentów laptopów jeszcze w tym kwartale.



Kolejną z nowości jest Intel Deep Link, czyli wydajne polączenie pomiędzy procesorem Core 12. generacji a kartą graficzną Intel ARC wraz z zestawem dodatkowych technik pozwalajacych m.in. na oszczędzanie energii poprzez wylączanie oddzielnej karty graficznej, czy też zwiększanie wydajności pewnych zadać poprzez współpracę obu GPU - karty ARC i IGP zintegrowanego w procesorze.









