Ile trwa naprawa Iphone? Autoryzowany serwis Apple

Autor: materiały partnera | 16:00 Urządzenia mobilne w różnej postaci dzielnie towarzyszą nam w codziennych obowiązkach. Smartfony, laptopy i tablety to nie tylko narzędzia pracy, ale także rozrywki. Entuzjaści i miłośnicy elektroniki sygnowanej wizerunkiem ugryzionego jabłka, swoje przedmioty traktują z wyjątkową ostrożnością. Mimo delikatnego obchodzenia się z urządzeniami, czasem zdarza się, że ulegają one nieszczęśliwym wypadkom, które skutkują na przykład rozbitym ekranem, zabrudzoną matrycą, czy niedziałającym gniazdem ładowania.



Co zrobić w sytuacji, gdy ukochany laptop lub smartfon wymagają pilnej naprawy? Gdzie udać się w celu przywrócenia do staniu sprzed awarii? Podpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.



Autoryzowany serwis – co to znaczy?



Co dokładanie oznacza termin serwis autoryzowany? Jest kilka rzeczy, o których warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o tym, jaki serwis wybrać. Podstawowe cechy serwisu autoryzowanego to:



- szybka i dokładna diagnostyka z podaniem ceny naprawy

- profesjonalna naprawa przeprowadzana przez wyszkolonych serwisantów

- używanie jedynie oryginalnych, oficjalnych części z dystrybucji danego producenta

- utrzymanie gwarancji producenta



Oczywiście zwykłe serwisy bez autoryzacji także doprowadzą urządzenie do stanu używalności i to w znacznie mniejszej cenie. Dlaczego zatem warto skorzystać z usług profesjonalistów, nieco do nich dokładając? Bardziej przystępna cena naprawy w zwykłym serwisie bierze się z oszczędności na używanych częściach – są one nieoryginalne, a co za tym idzie niestety mniej jakościowe. Często zdarza się na przykład, że zamienniki ekranów w porównaniu z oryginałami mają mniejszą jasność oraz inne barwy. Co więcej, w momencie zmiany części, a nawet zerwania plomby przez zwykły serwis telefon traci gwarancję producenta.



Naprawa Iphone Kraków



Gdzie naprawić telefon z jabłkiem na pleckach w mieście Smoka Wawelskiego? Ostateczna decyzja o tym, czy skorzystamy z usług serwisu autoryzowanego, czy też nie zależy oczywiście od nas, pamiętajmy jednak by rozważyć wszystkie za i przeciw. Serwis Iphone oferuje usługi profesjonalnej naprawy urządzeń Apple. Świetnie wyszkoleni specjaliści mają ogromną wiedzę, którą na co dzień wykorzystują podczas pracy nad ratowaniem naszej elektroniki. Zaawansowane technologicznie maszyny pomagają w najdokładniejszej diagnostyce oraz szybkiej naprawie na przykład zalanych urządzeń. Oddając telefon, laptop lub tablet w ręce serwisantów, możemy być pewni, że zrobią wszystko, by trafiły do nas w idealnym stanie. Co do czasu naprawy, jeśli serwis nie jest zbyt obłożony, często zdarza się, że telefon gotowy jest do odbioru jeszcze tego samego dnia.



Naprawa telefonów przez paczkomat



Kraków, cóż to za wspaniałe miasto! Mamy smoka, zamek i Muzeum Lotnictwa, kto nie chciałby tu mieszkać? Okazuje się niestety, że jest spoko takich osób, ale dla nich Krakowski serwis ma specjalne usługi. Oferta door-to-door powstała z myślą o wszystkich tych, którzy nie mają czasu na szukanie najbliższego serwisu. Oto pięć kroków do naprawionego urządzenia:



1. Wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie seriws-krakow.pl i wysłanie telefonu przez paczkomat inPost

2. Na bazie przesłanych informacji i wstępnych oględzin urządzenia specjaliści wyceniają naprawę, a informację o kosztach wysyłają klientowi do akceptacji.

3. Po zaakceptowaniu wyceny telefon jest naprawiany, klient informowany jest o każdym etapie prac

4. Naprawiony telefon wysyłany jest z powrotem do klienta

5. Klient cieszy się w pełni działającym urządzeniem!



Artykuł powstał we współpracy z serwis-krakow.pl



