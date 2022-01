Poniedziałek 10 stycznia 2022 Odnalazły się karty graficzne ukradzione firmie EVGA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:50 Dwa miesiące temu EVGA poinformowała o zuchwałej kradzieży jaka miała miejsce na obrzeżach San Francisco w USA. Ukradziono tam w trakcie postoju całą ciężarówkę z kartami GeForce RTX od EVGA, będącymi w transporcie pomiędzy fabryką a centrum dystrybucyjnym EVGA. Sprawców tej kradzieży jak również zaginionych kart graficznych nie udało się odnaleźć. W efekcie kilka dni po tym wydarzeniu EVGA opublikowała oświadczenie. w którym poinformowała, że posiada numery seryjne wszystkich skradzionych kart, oraz poprosiła klientów którzy będą w najbliższym czasie nabywać GeForce RTX serii 3000 marki EVGA, o zarejestrowanie kart na stronie EVGA.



Teraz skradzione karty odnalazły się w Vietnamie. EVGA zaczęła obserwować, że nabywcy w Vietnamie rejestrują w jej serwisie karty graficzne mające takie numery seryjne, jak karty skradzione w listopadzie w USA.



EVGA kontaktowała się z osobami z Vietnamu, które weszły w nabycie tych kart, w celu określenia miejsca ich zakupu. Przez to udało się ustalić, ze pochodzą one od jednego dystrybutora. EVGA informuje, że trwa wyjaśnianie tej sprawy we współpracy z dystrybutorem.



