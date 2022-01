Poniedziałek 10 stycznia 2022 Radeon RX 6500XT ma interfejs PCI-E 4.0 x4

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 12:52 19 stycznia do sklepów trafi najtańsza karta graficzna AMD z serii Radeon RX 6000. Będzie to wyceniony na 199 USD Radeon RX 6500 XT, który dysponuje 4GB pamięci GDDR6 18 Gbps (przepustowość 144 GB/s) oraz chipem Navi 24 wytwarzanym w litografii 6nm, z 16 blokami CU (1024 procesory strumieniowe) i wysokim taktowaniem wynoszącym 2,6-2,8 GHz. Karta ma zaoferować wydajność nieco wyższą niż Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 580 i 590, GeForce GTX 1060 6GB i GeForce GTX 1650 Super. Dodatkowo dzięki obecności tylko 4GB pamięci nie powinna być wykupywana przez górników kryptowalut, co daje nadzieje na jej dobrą dostępność.



Tymczasem serwis VideoCardz przyjrzał się dokładnie płytce drukowanej referencyjnej wersji karty Radeon RX 6500XT i odkrył, że złącze PCI-E x16 ma sćieżki faktycznie doprowadzenie tylko do 4 z 16 linii PCI-Express. Tym samym AMD, prawdopodobnie w celu redukcji kosztów zastosowało rozwiązanie podobne jak w karcie Radeon RX 6600 XT - gdzie do złącza PCI-E x16 doprowadzone są ścieżki 8 z 16 linii PCI-Express.



Z jednej strony posunięcie jest zrozumiałe - skoro Radeon RX 6500XT zaoferuje około połowę wydajności karty Radeon RX 6600XT, to może komunikować się z płytą główną przez o połowę mniej linii PCI-Express bez ujemnego wpływu na wydajność.



Jednak z drugiej strony - wiele osób może montować karty Radeon RX 6500XT na płytach obsługującej tylko PCI-Express 3.0, a w takim przypadku efektywna szybkość interfejsu PCIe tej karty bęzie limitowana faktycznie do poziomu PCI-Express 3.0 x4.



W efekcie karta o wydajności nie niższej niż stary Radeon RX 590 i poprzedni Radeon RX 5500XT, po zamontowaniu na płycie obsługującej tylko PCI-Express 3.0, będzie mieć limit szybkości komunikacji z płytą główną ustawiony znacznie niżej od poprzedników.



Miejmy nadzieję, że testerzy zwrócą uwagę na ten aspekt i porównają wydajność kart Radeon RX 6500xT na płytach z gniazdem PCI-Express 4.0 i 3.0.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.