Zabezpieczenie przed atakiem złośliwego oprogramowania w magazynie

Nowoczesne przedsiębiorstwa chętnie digitalizują wszelkie procesy, ponieważ dzięki temu są w stanie obsłużyć więcej zdarzeń gospodarczych tą samą ilością pracowników. Nie inaczej jest z procesami magazynowymi, które świetnie wspiera Comarch WMS z wykorzystaniem mobilnych kolektorów magazynowych. Czy wiesz, że te zwykle wyposażone w system Android urządzenia stają się często obiektem cyber-ataków, które zagrażają całej firmie? Dowiedź się, jak może wyglądać zabezpieczenie przed atakiem złośliwego oprogramowania na przykładzie rozwiązania zastosowanego w Mutichem Sp. z o.o..







Producent systemów lakiernictwa renowacyjnego stawia na bezpieczeństwo IT w magazynie

W gronie naszych klientów stawiających na bezpieczeństwo IT jest polska firma Multichem Sp. z o.o. dostarczająca kompletne rozwiązania dla samochodowych napraw lakierniczych, oferowane pod marką PROFIX. Multichem dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy technicznej oferuje nowoczesne i innowacyjne systemy dla lakiernictwa renowacyjnego. Ich produkty wyróżniają się doskonałą jakością i dzięki atrakcyjnej cenie są konkurencyjne i dobrze postrzegane na większości światowych rynków.

Zabezpieczenie przed atakiem kolektorów magazynowych z Android

Multichem wykorzystuje rozwiązanie Comarch WMS, które pozwoliło na wyeliminowanie papierowej dokumentacji magazynowej i pomogło przyspieszyć obsługę procesów logistycznych. Pracownicy magazynowi używają kolektorów magazynowych marki Zebra, wyposażonych w system Android, na którym pracuje Comarch WMS. Android, to popularny, otwarty system operacyjny, który pozwala na instalacje przeróżnych aplikacji. Jeżeli na niezabezpieczonym urządzeniu pracownik magazynowy zainstaluje nieautoryzowane oprogramowanie, trzeba się liczyć z tym, że przy okazji może dojść do zainfekowania urządzenia. To może spowodować jego nieprawidłowe działanie, albo całkowite wyłączenie z użycia. W takiej sytuacji, przestaje działać podstawowe narzędzie pracy w magazynie. Co gorsza, może się zdarzyć, że przy okazji dojedzie do zainfekowania nie tylko urządzenia magazynowego, ale złośliwe oprogramowanie zdoła się rozprzestrzenić na inne składniki infrastruktury informatycznej w firmie, ułatwiając hakerom cyber-atak.

Klient zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy pomogli mu zabezpieczyć kolektory magazynowe przed użyciem niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieautoryzowanymi instalacjami aplikacji przez pracowników. Zależało mu również na zapewnieniu bezpieczeństwa przed atakiem złośliwego oprogramowania. Managerowie w Multichem zdawali sobie sprawę z togo, że nie są w stanie na bieżąco kontrolować każdego z kilkunastu urządzeń, z których korzysta duża liczba pracowników magazynowych, dlatego potrzebuje rozwiązania do zarządzania konfiguracją.

Jak poradzić sobie z zabezpieczeniem kolektora magazynowego?

Żeby rozwiązać problem, nasi specjaliści zastosowali system Headwind MDM.







Po instalacji na urządzeniu, użytkownikowi ma dostęp wyłącznie do wybranych aplikacji i funkcji kolektora. Centralna konsola zarządzająca, dostępna wyłącznie dla administratora, pozwala w prosty sposób zadecydować, jakie funkcje systemu Android będą dostępne oraz używanie jakich aplikacji jest dozwolone. Raz przygotowana konfiguracja systemu Android dla kolektora magazynowego jest łatwa do przeniesienia na nowe urządzenie. Użytkownik może widzieć na ekranie tylko te aplikacje, które są mu potrzebne do pracy. Ograniczenie dostępu wyłącznie do zweryfikowanych aplikacji i ustawień to bardzo skuteczny sposób na zabezpieczenie przed atakiem złośliwego oprogramowania.

Kolektor magazynowy bezpieczny i dostępny

Klient po wdrożeniu nie martwi się, że pracownicy używają kolektorów w niewłaściwy sposób, ponieważ nie instalują już niepotrzebnych, często niebezpiecznych aplikacji i nie zmieniają ustawień konfiguracyjnych systemu Android. Przygotowanie nowego urządzenia do pracy stało się bardzo proste. Krócej trwa również wdrożenie do pracy nowego pracownika magazynu, ponieważ uczy się on pracy z urządzeniem o uproszczonej konfiguracji. W efekcie, udało się znacznie zredukować sytuacje, w których kolektor magazynowy jest niedostępny z powodów technicznych. Najważniejsze jednak jest to, że udało się osiągnąć skuteczne zabezpieczenie przed atakiem na kolektor magazynowy z zewnątrz firmy. Z tego też powodu, kolektory nie stanowią już potencjalnego źródła infekcji innych składników infrastruktury informatycznej w Multichem.







Zadbaj o bezpieczeństwo IT by chronić dobrą reputację swojej firmy

Zabezpieczenie przed atakiem hakera kolektorów magazynowych to tylko jeden z wielu aspektów bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie. Inne, kluczowe składniki kompleksowego rozwiązania, to ochrona antywirusowa i odpowiednio dobrana strategia kopii zapasowej danych. Incydent z zakresu bezpieczeństwa danych może się zdarzyć w każdej firmie, dlatego warto zadbać o to, żeby ewentualne skutki były jak najmniej dotkliwe. Jeżeli nie jesteś pewny, czy dane w Twojej firmie są należycie zabezpieczone przed skutkami cyber-ataku, skontaktuj się z naszymi specjalistami https://graphcom.pl/