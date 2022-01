Poniedziałek 10 stycznia 2022 Intel informuje o przystosowaniu rozwiązań DRM do Core 12. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:43 Debiut procesorów Core 12. generacji nie wypadł całkiem pomyślnie dla Intela. Jak się okazalo, wiele gier komputerowych odmawiało uruchamiania się na komputerach z nowymi procesorami. Wynikało to z niedostosowania zaszytych w grach rozwiązań antypirackich (DRM) do nowych procesorów - z uwagi na zastosowanie w Core 12. generacji dwóch różnych typów rdzeni x86, część rozwiązań DRM wykrywała procesory Alder Lake jako dwa oddzielne CPU, wnioskując próbę uruchomienia gry z jedną licencją na dwóch różnych komputerach. Teraz Intel poinformował, że wszystkie używane w grach rozwiązania DRM zostały już przystosowane do procesorów Core 12. generacji.



Było to możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu zarówno Intela, jak i producentów rozwiązań DRM. Z nowych wersji rozwiązań DRM mogą już korzystać producenci gier, aby zaimplementować je w swoich tytułach.



Liczba gier nieuruchamiających się się procesorach Core 12. generacji jest cały czas zmniejszana. W przypadki gier, w których ich wydawcy nie zaimplementowali jeszcze nowych wersji DRM, z pomocą przychodzą narzędzia od firm MSI i Gigabyte, w postaci programów o nazwie: DRM Access Tool i DRM Fix Tool.



Narzędzia wykorzystują dostępny w systemie Windows mechanizm parkowania rdzeni, i udostępniają opcję wyłączenia efektywnych rdzeni procesorów Alder Lake-S - co pozwala uruchomić gry wyłącznie na wydajnych rdzeniach Alder Lake, kosztem utraty części wydajności wynikającej z wyłączenia rdzeni efektywnych.



