Poniedziałek 10 stycznia 2022 EPYC Genoa - pierwsze zdjęcie nowych procesorów serwerowych

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:57 (3) Obecnie dla serwerów AMD oferuje swoje procesory EPYC trzeciej generacji z serii Milan, wytwarzane w litografii 7nm i posiadające do 64 rdzeni z architekturą ZEN 3. Jeszcze w tym roku w ofercie AMD pojawi się nowa, 4. generacja procesorów EPYC, znana pod nazwą kodową Genoa. Będą to procesory wyposażone w maksymalnie 96 rdzeni ZEN 4 wytwarzanych w litografii 5nm, oraz zgodne z nową podstawką Socket SP5 (6096 pinów) i pamięciami typu DDR5. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia próbki inżynierskiej 16-rdzeniowego procesora EPYC 4. generacji z serii Genoa.



Procesor posiada centralny chiplet IOD, oraz umieszczone obok niego dwa 8-rdzeniowe chiplety CCD z rdzeniami ZEN 4. Z dostępnych informacji wynika, że ta próbka inżynierska jest taktowana zegarem do 3,7 GHz i ma limit poboru energii ustawiony na 195W, z czego 116W przypada na chip IOD.



Po drugiej stronie rdzeni krzemowych, na odwrocie procesora znajdują się elementy dyskretne i kondensatory, oraz pola kontaktowe LGA podzielone na cztery grupy po około 1520 sztuk.







IOD w 6nm? (autor: pwil2 | data: 11/01/22 | godz.: 13:19 )

128 linii PCIE5.0? 8 kanałów DDR5?



... (autor: pwil2 | data: 11/01/22 | godz.: 13:28 )

Mogliby tak w desktopach i serwerach połączyć CCD ZEN4 ze starymi IOD i dać jeszcze trochę czasu platformie z DDR4.



Tak się zastanawiam, czy nie opłaciłoby się na przykład superkomputerów lub największych Data Center aktualizować poprzez samą wymianę procesorów. Przejście z ZEN2->ZEN4 dałoby podwojenie wydajności (więcej rdzeni + wyższe IPC + taktowanie) wraz z podwojeniem Perf/Watt.



c.d. (autor: pwil2 | data: 11/01/22 | godz.: 13:33 )

Oczywiście problemem jest często to, że taniej kupić nowy serwer, niż stary aktualizować albo przedłużać wsparcie, ale przy skali Azure/Dropbox/NetFlix i w przypadku superkomputerów myślę, że dałoby się to zrobić.



Pamiętam kiedyś chyba Home opisywało jak to wymieniali w swoich serwerach (Supermicro?) procesory z 1-rdzeniowych na 2-rdzeniowe i później chyba 4-rdzeniowe. Wiadomo, w tej dziedzinie każdy pln się liczy, by być bardziej konkurencyjnym.



