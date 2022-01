Komfortowy home office. Jakie meble do biura domowego wybrać?

Coraz więcej z nas decyduje się na pracę z domu. To niezwykle wygodne rozwiązanie, które ma wielu zwolenników, jednak by wykonywanie obowiązków w formie zdalnej przebiegało bezbłędnie, warto postawić na sprawdzone, funkcjonalne meble biurowe. Zapewniają komfort i sprawiają, że przestrzeń jest znakomicie zorganizowana. Nawet niewielkie pomieszczenie można przekształcić na dostosowane do indywidualnych potrzeb domowe biuro. Przygotowaliśmy listę praktycznych wskazówek, jak wybrać odpowiednie wyposażenie i na co warto zwracać uwagę.









Ergonomiczne meble i dodatki do domowego biura

Kiedy planujesz zakup mebli do biura w domu jednorodzinnym, dużo łatwiej jest wybrać wyposażenie. Sprawa się nieco komplikuje w przypadku mieszkania, ponieważ przestrzeń jest zwykle ograniczona. W takiej sytuacji musisz zdecydować się na produkty, które zagwarantują dobrą jej organizację. Niezależnie od tego, jaką powierzchnią dysponujesz, najważniejsza jest ergonomia. To zasady, które możesz zastosować w miejscu pracy, by wykonywanie obowiązków przebiegało bez nieprzyjemnych dolegliwości, a przy tym dla zwiększenia wydajności. Wielu z nas po pracy odczuwa dyskomfort i ból pleców, karku czy kolan. Można temu zaradzić wybierając nowoczesne, ergonomiczne meble do biura.

Wyposażenie, które pomoże Ci zorganizować domowe biuro, znajdziesz między innymi w ofercie polskiej marki Zdesk. Producent stawia na ergonomię, dlatego meble są stworzone z dbałością o pełen komfort. To nie tylko podstawowe meble, ale także szeroki wybór akcesoriów, które pomagają w sprawnym zorganizowaniu pracy.

Wygodny fotel biurowy

Wybierając meble do biura należy zwrócić uwagę przede wszystkim na fotel. Wygodne miejsce pracy wymaga komfortowego fotela lub krzesła biurowego. Dostępne są różne modele, które można podzielić pod kątem materiałów. Niezależnie od tego, czy preferujesz skórę naturalną, syntetyczną czy tkaniny sztuczne, meble do domowego biura mają służyć Ci przez lata, dlatego zwróć uwagę na ich wytrzymałość. Poszycie nie powinno się przecierać i musi przepuszczać powietrze, by zapobiec gromadzeniu się wilgoci. Ponadto liczą się możliwości regulacji fotela. Nowoczesne krzesła biurowe wyposażone są w regulację wysokości siedziska, oparcia, podłokietników i zagłówka, dzięki czemu sprawnie dopasujesz je do swojej sylwetki.

Jakie biurko wybrać do gabinetu?

Druga bardzo istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę planując domowy gabinet, to odpowiednie biurko. Podczas pracy z domu zazwyczaj staramy się przebywać przy biurku. Możesz zdecydować się na: klasyczne biurko

biurko narożne

biurko z elektryczną regulacją wysokości.

Klasyczne biurko to dobry wybór, gdy specyfika Twojej pracy nie wymaga korzystania ze zbyt dużej ilości materiałów podczas przebywania przy komputerze. Niektóre modele są także bardziej szerokie, dzięki czemu łatwiej jest zaaranżować przestrzeń. Warto wybierać biurka z przepustem kablowym, który pozwala uniknąć bałaganu i rozrzuconych przewodów – łatwo je przypadkiem wyrwać, czemu można w ten sposób zaradzić. Ergonomiczne wgłębienie ułatwiające dosunięcie się do monitora też jest atutem.

Biurko narożne sprawdzi się, gdy masz dużo materiałów lub chcesz korzystać niezależnie z dwóch monitorów. Jest znacznie większe, więc jest dobrym wyborem w przypadku większego gabinetu. Z kolei biurko z elektryczną regulacją wysokości pozwala na pracę zarówno na stojąco, jak i na siedząco, co ma niebagatelny wpływ na zdrowie.

Dodatki do domowego biura

Kiedy organizujesz miejsce pracy w domu, zwróć uwagę na akcesoria. Może to być na przykład uchwyt na monitor i uchwyt na komputer, a także na napój czy słuchawki – dzięki nim łatwiej Ci będzie zachować wystarczająco dużo przestrzeni na biurko. Dobrym wyborem jest również hub USB do szybkiego przenoszenia danych. Niezbędne jest miejsce do przechowywania. Kiedy wyposażasz domowe biuro możesz postawić na klasyczne regały lub kontenerki – dzięki tym ostatnim będziesz mieć wszystkie niezbędne materiały pod ręką. Jak widzisz, zorganizowanie gabinetu zajmuje chwilę, ale dzięki temu możesz cieszyć się niezakłóconą pracą!