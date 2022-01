Czwartek 13 stycznia 2022 Nie będzie 12 i 16 rdzeniowych Ryzenów 5900 i 5950 z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:53 (2) Wiosną do sprzedaży trafi dedykowany dla graczy procesor Ryzen 7 5800 X3D - pierwszy na rynku procesor konsumencki wykorzystujący opracowaną wspólnie przez AMD i TSMC technikę 3D V-Cache. Jest to 64 MB pamięci podręcznej typu L3, umieszczone w dodatkowej warstwie nad rdzeniem krzemowym CCD i połączone z podstawową pamięcią cache L3 (32 MB) poprzez pionowe konektory typu TSV. Rozwiązanie zapewnia około 15 procentowy wzrost wydajności procesora w zadaniach wrażliwych na przepustowość podsystemu pamięci cache i RAM, takich jak np. gry 3D. Z najnowszych informacji wynika, że Ryzen 7 5800 X3D będzie jedynym procesorem tej generacji z 3D V-Cache.



Wspomniał o tym w ostatnich dniach Robert Hallock z AMD, gdzie zapytany o pozostałe modele procesorów z pamięcią 3D Cache stwierdził, że AMD nie planuje obecnie debiutu 12 i 16 rdzeniowych Ryzenów serii 5000 wyposażonych w tą dodatkową pamięć.



Informacje po potwierdza znany branżowy serwis DigiTimes, który powołując się na swoje źródła zbliżone do TSMC informuje, że technika 3D V-cache wpływa w istotny sposób na wzrost kosztów produkcji, jak również obecne możliwości produkowania chipletów CCD z nałożoną dodatkową warstwą pamięci mają swój limit. Z tego powodu większość chipletów z pamięcią 3D V-cache ma być przeznaczana dla procesorów EPYC.



Wygląda na to, że kolejnymi procesorami jakie mogą skorzystać z 3D V-cache bedą niektóre procesory Ryzen serii 7000, jakie zadebiutują na rynku w 2. połowie 2022 roku wraz z platformą AM5.







K O M E N T A R Z E

... (autor: pwil2 | data: 13/01/22 | godz.: 14:08 )

Zrozumiały ruch. Procesor przeznaczony dla graczy będzie miał 8-rdzni, a każdy z nich dostęp do wspólnego L3 96MB. Da to w pewnych grach ogromnego kopa.



5950X3D musiałby już sporo kosztować i nie wiadomo, czy byłby sensowny popyt na niego.



Myślę, że z czasem może się zebrać trochę odrzutów z produkcji z 6c i rozsądnie byłoby zrobić jakiegoś 59003D w cenie 5950X.



c.d. (autor: pwil2 | data: 13/01/22 | godz.: 14:09 )

59x0X3D miałby aż 192MB L3 cache, ale podzielony na 2 części i w grach nie zawsze to by się dobrze sprawdzało.



