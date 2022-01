Czwartek 13 stycznia 2022 GeForce GTX 3050 ma być dostępny w dużych ilościach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:01 Pod koniec stycznia zadebiutuje najtańsza i najwolniejsza karta graficzna Nvidia z serii Ampere. Będzie to GeForce RTX 3050, wyposażony w 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 224 GB/s) oraz chip GA106 (ten sam co w GeForce RTX 3060) ale z liczbą aktywnych bloków SM zmniejszoną z 28 do 20, co przekłada się na dostępność 2560 rdzeni CUDA. Karta powinna oferować około 2/3 wydajności modelu GeForce RTX 3060, i trafi do sklepów 27 stycznia w sugerowanej cenie 249 USD. Z najnowszych informacji wynika, że dostępność GeForce GTX 3050 powinna być znacznie lepsza niż w przypadku GeForce RTX 3060 i 3060 Ti.



Karta ma być produkowana w większych ilościach od tych, w jakich powstają dwa GeForce RTX 3060 i 3060 Ti. Dodatkowo dzięki 4GB pamięci graficznej, GeForce RTX 3050 nie powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem górników kryptowalut.



Mimo tego prognozuje się, że GeForce RTX 3050 pojawi się w sklepach w cenie zbliżonej do sugerowanej - zdaniem specjalistów bardziej prawdopodobna jest cena wynosząca około 300 USD (plus VAT i marża sprzedawcy), co w przeliczeniu na złotówki oznacza około 1500 złotych.







