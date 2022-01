Czwartek 13 stycznia 2022 PlayStation 4 jest nadal produkowane, a Xbox One już nie

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 14:10 Końcem 2020 roku miała miejsce długo oczekiwana premiera konsol nowej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety po wyprzedaniu partii przygotowanych na premierę nowe konsole zaczęły być dostępne w sklepach w niewystarczających ilościach, a ceny egzemplarzy na rynku wtórnym powędrowały w górę. Mimo, że sytuacja z dostępnością PS5 i Xbox Series X nie była aż tak zła, jak w przypadku kart graficznych, to jednak daleko jej było do normalnej. Ostatnie miesiące przyniosły pewną poprawę dostępności tych konsol, ale nie to jeszcze poziom docelowy.



Co ciekawe, Sony i Microsoft, w obliczu braku nowych konsol, podjęli zdecydowanie inne decyzje dotyczące ich poprzedników. Microsoft potwierdził właśnie, że produkcja Xbox One została zakończona pod koniec 2020 roku, aby zwiększyć możliwości produkowania Xbox Series X.



Zupełnie inaczej uczyniła firma Sony, która nadal do dnia dzisiejszego produkuje PlayStation 4. Pierwotne plany zakładały zakończenie produkcji PS4 wraz z końcem 2021 roku, ale zostały one zmienione. W efekcie Sony wyprodukowało w 2021 roku więcej PlayStation 4 niż wynikało to z pierwotnych planów, a produkcja urządzeń została dodatkowo przedłużona do końca 2022 roku.



Zdaniem Sony, utrzymywanie w ofercie PlayStation 4 jest właściwą decyzją w przypadku problemów z brakami PlayStation 5 - starsze urządzenie może stanowić tańsza alternatywę dla tych osób, którym nie uda się zakupić nowszego modelu.



Widocznie Microsoft miał na ten temat inne zdanie, jednak trzeba tutaj uwzględnić, że Xbox One z perspektywy czasu odniósł jednak porażkę, i był dużo mniej popularny od konsoli Sony. Xbox One nie powtórzył sukcesu Xbox 360 - a to mogło mieć wpływ na decyzję o szybszym zakończeniu produkcji.



Natomiast sprzedaż PlayStation 4 sięgnęła już 117 milionów sztuk, i konsola ma szansę stać się jedną z największą sprzedażą w historii, jeśli tylko Sony zdecyduje się utrzymywać jej produkcję tak długo, jak miało to miejsce w przypadku PlayStation 2.



