Czwartek 13 stycznia 2022 Japoński rząd wesprze produkcję układów scalonych

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 23:12 Japoński rząd zdecydował o przeznaczeniu wsparcia finansowego na rzecz zwiększenia produkcji układów scalonych kwotą odpowiadającą równowartości 5,2 miliarda dolarów. Z kwoty tej 3,49 miliarda dolarów otrzymają firmy Sony i Denso na budowę swojej nowej wspólnej fabryki, która powstanie przy współpracy z TSMC. Pozostałe 1,71 miliarda dolarów trafi do mniejszych japońskich producentów, którzy produkują chipy w starszych procesach litograficznych i zajmują się głównie zaopatrywaniem producentów samochodów. Zakład produkcyjny Sony i Denso ma kosztować około 7 miliardów dolarów, i będzie wytarzał chipy w jednym ze starszych (prawdopodobnie 16nm) procesów litograficznych na licencji od TSMC.



Po uruchomieniu fabryki Sony będzie w niej produkować układy scalone do części z oferowanych przez siebie urządzeń klasy RTV, a Denso układy scalone do komponentów elektronicznych dostarczanych dla m.in. Mazdy i Toyoty.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.