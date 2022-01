Czwartek 13 stycznia 2022 Sprzedaż notebooków utrzyma się na wysokim poziomie w 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:40 Wywołany epidemią wzrost zainteresowania pracą i naukę zdalną wpłynął w 2020 roku na szybki wzrost sprzedaży komputerów przenośnych. O ile w 2019 roku sprzedanych zostało około 160 milionów notebooków, to w 2020 roku było to już 206 milionów sztuk, a w 2021 roku aż 246 milionów sztuk. Zdaniem analityków z TrendForce, w bieżącym, 2022 roku sprzedaż notebooków utrzyma się nadal na bardzo wysokim poziomie, ale po raz pierwszy od 3 lat obserwowany będzie jej spadek. Prognozy zakładają, że do końca grudnia sprzedanych zostanie 238 milionów sztuk komputerów przenośnych, o 8 milionów mniej, tj. o 3 procent mniej niż w 2021 roku.



Analitycy z TrendForce zakładają przy tym, że sprzedaż klasycznych notebooków z procesorami x86 i systemem Windows będzie w 2022 roku identyczna jak w 2021 roku, natomiast spadnie sprzedaż Chromebooków z procesorami ARM i systemem Chrome OS. Aktualnie stanowią one nieco ponad 10 procent z ogólnej sprzedaży wszystkich komputerów przenośnych.







