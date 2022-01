Wtorek 18 stycznia 2022 Debiut GeForce RTX 3090 Ti opóźniony przez problemy z działaniem kart

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 19:24 W przyszłym tygodniu, a dokładnie 27 stycznia Nvidia miała wprowadzić do sprzedaży swoją flagową kartę graficzną GeForce RTX 3090 TI. Z najnowszych informacji wynika jednak, że ten debiut nie odbędzie się w tym terminie i został odłożony na później, a same karty trafią do sklepów również z opóźnieniem. Przyczyną tej sytuacji ma być nieprawidłowe działanie GeForce RTX 3090 Ti, które zostały stwierdzone przez Nvidię podczas przedpremierowych testów wersji referencyjnych. Jej nieprawidłowe działanie spowodowało też, że producenci tacy jak m.in. ASUS, MSI i Gigabyte nie mogli rozpocząć wytwarzania autorskich wersji GeForce RTX 3090 Ti.



Według dostępnych doniesień Nvidia musi poprawić konstrukcję karty a także bardziej dopracować BIOS. Na ten moment nie wiadomo, o ile opóźni się premiera GeForce RTX 3090 Ti.



Karta posiada szybsze pamięci GDDR6X - o efektywnej szybkości 21 Gbps (zamiast 19,5 Gbps) i łącznej przepustowości 1008 GB/s, oraz chip GA102 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 84 blokami SM, co przekłada się na 10752 rdzenie CUDA. Do tego wyraźnie zwiększone zostały częstotliwości taktowania GPU - zegar bazowy podniesiono z 1395 MHz (w GeForce RTX 3090) do 1560 MHz, a zegar Boost z 1695 MHz do 1860 MHz. Niestety wyraźnie wzrósł też wskaźnik TDP - z 350W do aż 450W.



