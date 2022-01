Wtorek 18 stycznia 2022 Core 13. generacji Raptor Lake-S otrzyma 68 MB pamięci L2 i L3

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:06 Za nami debiut procesorów Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S), które stanowią pierwszy od około dekady tak istotny powiew świeżości w ofercie Intela. Poza tym, że są to pierwsze CPU dla komputerów stacjonarnych produkowane w nowszej litografii niż wiekowe 14nm, to Core 12. generacji obsługują też DDR5 i PCI-Express 5.0, a na dodatek zawierają zupełnie nowe rdzenie x86 - w postaci wydajnych rdzeni Golden Cove i energooszczędnych Gracemont. Tymczasem pod koniec 2022 roku na rynku powinny zadebiutować odświeżone wersje tych procesorów w postaci Core 13. generacji o nazwie kodowej Raptor Lake-S, otrzymają ulepszone rdzenie x86 Golden Cove i dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont.



Z dostępnych informacji wynika, że w porównaniu do Alder Lake-S Intel planuje też o około 50 procent zwiększyć łączną pojemność pamięci L2 i L3. Pamięć L2 dla pojedynczego wydajnego rdzenia zostanie zwiększona z 1,25 MB do 2 MB. Z kolei pamięć L2 dla klastrów 4 rdzeni Gracemont zostanie zdublowana z 2MB do 4MB. Pojemność pamięci L3 zostanie zachowana - będzie to 3MB na jeden wydajny rdzeń i 3MB na jeden klaster 4 efektywnych rdzeni, lecz w związku z podwojeniem liczby rdzeni efektywnych jej suma wzrośnie z 30MB w Alder Lake-S do 36Mb w Raptor Lake-S.

Łącznie nowe procesory będą mieć 68 MB pamięci L2+L3, zamiast 44 MB jak Core 12. generacji Alder Lake-S.



Przypomnijmy też, że w Core 13. generacji ma być zastosowany nowy system regulacji napięcia rdzeni nazywany Digital Linear Voltage Regulator, mający dbać o to, aby napięcie zasilające rdzenie CPU nie było zbyt wysokie. Według dostępnych informacji, mechanizm pozwala dynamicznie obniżać Vcore o maksymalnie 160 mV, a zysk z jego pracy to redukcja zużycia energii elektrycznej przez rdzenie sięgająca do 20-25 procent. Rozwiązanie ma pozwalać na pracę ulepszonych rdzeni Golden Cove z około 7 procent wyższymi częstotliwościami taktowania przy tym samym poborze energii.









