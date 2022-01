Wtorek 18 stycznia 2022 Intel, AMD i Nvidia zwiększą ceny, debiut Xeon Sapphire Rapids opóźniony

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:36 (1) Znany ze sprawdzonych informacji serwis DigiTimes, powołując się na swoje źródła w branży informuje o tym, że 2022 rok upłynie pod znakiem wzrostu cen produktów Intela, AMD i Nvidia. Droższe od poprzedników, to jest debiutujące w wyższych cenach mają być produkty nowej generacji - zarówno procesory x86 jak i karty graficzne. Według DigiTimes przyczyna podwyżek jest prozaiczna - na rynku nadal występuje duże zapotrzebowanie na CPU i GPU, a do tego wedle informacji DigiTimes w 2022 roku ceny o 10-20 procent podniesie firma TSMC, gdzie w 5nm litografii będą produkowane nowe CPU i GPU AMD oraz nowe GPU od Nvidia.



Podobne informacje płyną też z innego źródła - Jordan Klein, dyrektor banku inwestycjnego Mizuho Securities stwierdził, że informacji jakie posiada jego bank od Insupur Systems, producenta serwerów wynika, że AMD zamierza w 2022 roku zwiększyć ceny procesorów EPYC. Podwyżka ma wynieść co najmniej 10 procent w najbardziej optymistycznym scenariuszu i do maksymalnie 30 procent w bardziej pesymistycznym. Ma ona wynikać nie tylko ze wzrostu kosztów produkcji w TSMC, ale też prawdopodobnego opóźnienia debiutu nowych Xeonów Intela z serii Sapphire Rapids.



Aż nie mogę się doczekać żeby nic nie kupić. Pozdro.



