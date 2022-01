Wtorek 18 stycznia 2022 Microsoft kupuje studio Activision Blizzard za 68,7 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 23:42 Szefostwo firmy Microsoft postanowiło chyba na zdecydowaną zmianę dotychczasowej strategii działania. Microsoft z firmy znanej z produkcji systemów operacyjnych i oprogramowania do pracy ma zacząć kojarzyć się z firmą znaną głównie z produkcji oprogramowania nie tylko roboczego, ale też rozrywkowego. Wprawdzie producent od kilkunastu lat oferuje własne gry 3D, jak np. ostatni Flyight Simulator, ale ich liczba jest stosunkowo niewielka w porównaniu do liczby tytułów wydawanych przez innych twórców gier. Dlatego też ze względów biznesowych i wizerunkowych, Microsoft zdecydował się zakupić studio Activision Blizzard.



Microsoft zapłaci za przejęcie Activision Blizzard kwotę 68,7 miliarda dolarów, a dzięki tej transakcji stanie się trzecim największym producentem gier na rynku. Dla graczy dobrą informacją jest to, że gry Activision Blizzard zostaną udostępnione w subskrypcji Xbox Game Pass



Po przejęciu Activision Blizzard jego prezesem w dalszym ciągu pozostanie Bobby Kotick, ale nie będzie on już niezależny i będzie podlegać dyrektorowi generalnemu Microsoft Gaming – Philowi Spencerowi.



Warto dodać, że studio nie może zaliczyć ostatnich kilkunastu miesięcy do udanych. W tym okresie poprzedni szef Activision Blizzard opuścił firmę z powodu skandali seksualnego, na jaw wyszły złe praktyki traktowania pracowników, a premiery gier Overwatch 2 i Diablo 4 zostały opóźnione.



