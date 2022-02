Poniedziałek 28 lutego 2022 Bezpieczeństwo VPN: jak bezpieczne jest to narzędzie i czy naprawdę go potrzebujesz?

15:11





Bezpieczeństwo VPN: możliwości i zagrożenia



VPN ma ukrywać ruch sieciowy i sprawiać, że gdyby został on podsłuchany, to ślady będą prowadziły do serwera postawionego przez dostawcę VPN, a nie do rzeczywistej lokalizacji. To ma zmniejszać ryzyko podsłuchania komunikacji oraz utrudniać ataki. Ta ostatnia funkcja jest też rozbudowywana dzięki dodatkowym opcjom wykrywania wycieków haseł czy phishingu. Jak to działa w praktyce?



• Jeśli zainstalujesz Surfshark VPN na Chrome, ale nie uruchomisz VPN globalnie dla systemu, to ochrona będzie obejmowała tylko ruch z wyszukiwarki, ale już nie P2P czy z desktopowego Twittera. To pewne ograniczenie, ale wybór należy do Ciebie – ochrona pełna na pewno da wyższy poziom bezpieczeństwa.



• W teorii dostawca VPN ma możliwość zalogowania całego Twojego ruchu. O ile Surfshark jest dużą marką uznaną za godną zaufania, to jeśli wybierzesz inny VPN, to musisz liczyć się z tym, że polityka prywatności tam pogrzebie wszystkie ewentualne korzyści z korzystania z VPN.



• VPN nie gwarantuje pełnej anonimowości, ale nie robi tego też żadne inne narzędzie stosowane w pojedynkę. Ochrona nie jest 100-procentowa, ale nie musi być: niekoniecznie trzeba być niemożliwym celem, wystarczy być trudniejszym celem niż inni.



• VPN może być użyty jako jedyny program zabezpieczający albo jako część bardziej skomplikowanego systemu bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach może być potrzebna dodatkowa konfiguracja, ale w każdym wariancie jest to rozwiązanie podnoszące poziom poufności.



Dobrej klasy VPN ukrywa adres IP i nie przechowuje logów połączeń (lub przechowuje ich minimalną ilość oraz nie udostępnia ani nie wykorzystuje ich w podejrzany sposób). Nie jest to narzędzie pozwalające zachować pełną anonimowość, ale daje zdecydowanie wyższy od standardowego poziom bezpieczeństwa, a ogólna zasada większości ataków w sieci jest prosta: atakować najsłabiej chronione cele, czyli na pewno nie maszyny korzystające z VPN.



Czy naprawdę potrzebujesz VPN-a?



Tak. Każdy użytkownik komputera jest potencjalnym celem ataku i nawet osoby, które twierdzą, że nie mają wiele do ukrycia, mogłyby się zdziwić, jak wiele szkód można wyrządzić, mając dostęp do przeglądarki, maili czy nawet zdjęć na dysku. Każde zabezpieczenie jest pomocne, a ponieważ raczej nie da się znaleźć ochrony, która dawałaby podobny poziom bezpieczeństwa, co dobry VPN, ale kosztowała mniej, to wybór jest jasny.



Absolutną koniecznością VPN powinien być dla osób mniej technicznych. Jeśli nie wykazujesz odrobiny zdrowej paranoi i nie szukasz w każdym mailu próby phishingu, to warto to zadanie powierzyć automatycznemu programowi, który zabezpieczy ruch. Na komputerze firmowym VPN w Chrome może pozwolić na oderwanie się na chwilę do pracy bez ryzyka, że dział IT podejmie jakieś nieprzyjemne działania – zresztą także część zadań związanych z pracą czasem warto wykonać poza systemem firmowego nadzoru.



Poza tym VPN ma też dodatkowe atuty niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem, jak na przykład to, że pozwala obejrzeć filmy niedostępne w konkretnej lokalizacji w usługach streamingu. Wszystko to warto ocenić w kontekście ceny – teoretycznie oczywiście są inne opcje, ale droższe i wymagające więcej zachodu, więc zważywszy wszystkie za i przeciw, należy powiedzieć, że VPN naprawdę jest potrzebny na każdym komputerze.



