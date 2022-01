Wtorek 18 stycznia 2022 Opera przedstawia nową przeglądarkę Web3 i crypto

Autor: Redakcja | 06:53 Opera uruchamia przedsięwzięcie pod nazwą: „Crypto Browser Project”, oferujące użytkownikom bezpośredni i bezproblemowy dostęp do Web3 z poziomu dedykowanej przeglądarki w wersji beta, która jest już dostępna dla trzech systemów operacyjnych: Windows, Mac i Android. Nowa przeglądarka została stworzona z myślą o krypto-entuzjastach i osobach, które chcą się dowiedzieć o co chodzi z tym blockchainem.



Jest zbudowana wokół przeglądania Web3. Dzięki temu projektowi Opera zamierza uprościć przeglądanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) oraz korzystanie ze stron Web3, gier i platform metaverse, zapewniając przy tym płynną obsługę międzyplatformową. Nowa Opera jest wyposażona w agregator wiadomości i danych, nazwany „Crypto Corner” — dedykowaną przestrzeń z kluczowymi informacjami, w tym wiadomościami o tematyce blockchainowej, wycenami aktywów i newsami dotyczącymi opłat gas (gas fee), a także wydarzeniami, airdropami, a nawet podcastami o tematyce crypto.



- Zainteresowanie Web3 stale rośnie, jednak żadna z oferowanych obecnie przeglądarek nie jest tak skonstruowana, aby zapewnić płynne i bezpieczne korzystanie z internetu jutra. Nasz projekt umożliwia użytkownikom prostsze, szybsze i bardziej prywatne środowisko Web3. Dzięki nowej Operze pierwsze kroki każdego nowicjusza w tym ekosystemie stają się łatwiejsze. Web3 musi być rozumiały w użyciu, tylko tak zdecentralizowana sieć może być w pełni zdemokratyzowana i osiągnąć swój maksymalny potencjał. - mówi Jorgen Arnesen, EVP Mobile w Opera. - Wersja beta ma służyć uzyskaniu informacji zwrotnych od blockchainowej społeczności żeby razem, ale zarazem ją budować i rozwijać projekt.



Opera jest powszechnie uważana, za jedną z najbardziej na świecie wyczulonych na kwestie prywatności przeglądarek, wszystko za sprawą takich funkcjonalności jak: wbudowany VPN, czy blokowanie reklam i skryptów śledzących. Nowa Opera integruje dotychczasowe funkcje i dodatki z nowym zestawem nowatorskich możliwości, które sprawiają, że korzystanie z sieci opartej o blockchain jest tak samo proste i intuicyjne, jak dostęp do Web2.



Nowa Opera to także bezpośredni dostęp do zdecentralizowanych giełd (DEX), NFT opartych na Web3 i dAppów, do gier, a także zintegrowaną obsługę Telegrama i Twittera — dostępną bezpośrednio z paska bocznego przeglądarki. Wbudowany i niepowierniczy portfel będzie początkowo obsługiwać Ethereum w wersji beta, ale niebawem rozszerzy interoperacyjność o główne blockchainy i systemy nazw domen. Wszystko za sprawą współpracy Opery z blockchainami i systemami nazw domen Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS i wieloma innymi.







Portfel obsługuje zarówno wymienne (ERC-20), jak i niewymienne standardy, w tym tokeny ERC-721 oraz ERC-1155, które pojawią się już w pierwszym kwartale 2022 r. Umożliwia również użytkownikom kupowanie kryptowalut za pośrednictwem wbudowanej rampy fiat-to-crypto, a także ułatwia bezpośrednią wymianę crypto-to-crypto oraz przesyłanie kryptowalut. Można również sprawdzić swoje saldo oraz aktualne opłaty gas, a nawet uzyskać dostęp do wbudowanej galerii NFT.



Kompatybilność z Ethereum Layer 2, takimi jak Polygon, rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów związanych z technologiami blockchain — kwestię śladu węglowego oraz wysokich kosztów środowiskowych przeprowadzania transakcji.

Dowodzi temu przykład Polygon, który zużywa zaledwie 0,00079 terawatów (TWh) energii elektrycznej rocznie — nieporównywalnie mniej niż główne sieci blockchain typu Proof-of-Work (PoW), które konsumują średnio od 35 do 140 TWh rocznie.



Potrzeba większego uproszczenia dostępu do sieci Web3 i doznania lepszych wrażeń przez użytkowników stoi u podstawy oczekiwań dotyczących metaverse, które to według szacunków PWC dostarczy zastrzyku w wysokości 1,5 biliona dolarów do 2030 roku . Jednak złożoność i poziom trudności technologii gwarantujących dostęp znacznie utrudnia wprowadzenie do świata meta nowych użytkowników.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.