Wtorek 18 stycznia 2022 Debiut karty Radeon RX 6500 XT wywołał nieco kontrowersji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:55 (2) Firma AMD wprowadziła dziś oficjalnie na rynek swoją najtańszą i najwolniejszą kartę graficzną z serii RDNA 2. Jest to wyceniony na 199 USD Radeon RX 6500 XT, który dysponuje 4GB pamięci GDDR6 18 Gbps (przepustowość 144 GB/s) oraz chipem Navi 24 wytwarzanym w litografii 6nm, z 16 blokami CU (1024 procesory strumieniowe) i wysokim taktowaniem wynoszącym faktycznie 2,7-2,9 GHz podczas obciążenia grami 3D. Według testów karta zapewnia około 50% wydajności oferowanej przez droższy model Radeon RX 6600 XT, a w porównaniu do starszych kart jej wydajność odpowiada kartom Radeon RX 580 i 590, Radeon RX 5500 XT, GeForce GTX 1060 6GB i GeForce GTX 1650 Super.



Niestety nie obyło się bez kontrowersji. Ktoś porównał wydajność, cenę i specyfikację nowego Radeona RX 6500 XT do modelu Radeon RX 480 sprzed 6 lat. Nowa karta debiutuje w tej samej cenie co wówczas Radeon RX 480, oferując tylko niewiele wyższą od niego wydajność. Nie jest to może winą samego Radeona RX 6500 XT, ale raczej ogólnego wzrostu cen GPU i dostosowania przez producentów cen sugerowanych do nowych wyższych poziomów. Mimo wszystko niesmak pozostaje.



Druga kontrowersja to jak się okazuje zubożony silnik kodowania wideo VCE (Video Code Engine) - ten w karcie Radeon RX 6500XT nie zapewnia sprzętowej akceleracji enkodowania dla H264 w trybie 4K, czy też AV1 i H265/HEVC. Wydaje się to dość kuriozalną sytuacją w obecnych czasach, a dodatkowo Radeon RX 480 sprzed 6 lat posiadał możliwość enkodowania H264 4K i H265/HEVC.



Trzeci argument, który nie przemawia za kartą Radeon RX 6500XT to fakt, że mimo fizycznego złącza PCI-E 4.0 x16, faktycznie doprowadzone zostały do niego tylko 4 linie PCI-Express. W efekcie po zamontowaniu w płycie głównej obsługującej PCI-Express 3.0, karta korzysta z szybkości takiej jak oferowana przez PCI-Express 3.0 x4, tracąc przez to wydajność. Według testów Radeon RX 6500XT po zamontowaniu w płycie z obsługą PCI-Espress 3.0 ma o 10-15 procent niższą wydajność, niż gdy pracuje na płycie ze złączem PCI-Express 4.0.



W efekcie karta, która mogłaby być ciekawym opcją upgrade dla posiadaczy starszych płyt głównych i kart graficznych, po uwzględnieniu tego spadku wydajności staje się zdecydowanie mniej atrakcyjnym wyborem.





Wygląda na to, że firma AMD nieco przesadziła z liczbą dokonanych cięć - Radeon RX 6500XT byłby ciekawą kartą gdyby miał złącze PCI-E 4.0 z przynajmniej 8 liniami PCI-Express i pełny silnik enkodowania wideo z obsługą H264 4K, AV1 i H265/HEVC.









K O M E N T A R Z E

Porażka (autor: Kenjiro | data: 19/01/22 | godz.: 21:00 )

Nie dość, że karta droga i słaba, to jeszcze na większości konfiguracji będzie jeszcze słabsza, a dodatkowe funkcje jak RT są tak tragiczne, że ich brak by wyszedł tylko na dobre.



taki sam kupszton i niewypal (autor: MacLeod | data: 19/01/22 | godz.: 21:59 )

jak 6700:)



D O D A J K O M E N T A R Z

