Intel przygotowuje FAB 34 w Irlandii do produkcji w litografii Intel 4

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:15 (1) Intel pochwalił się postępami w modernizacji swojej fabryki FAB 34 zlokalizowanej w Irlandii. Placówka do niedawna znana była jako FAB 24, produkujący procesory w procesie litograficznym 14nm. W 2019 roku Intel ogłosił, że w ramach planu RAM (Revised & Extended Manufacturing), kosztem 7 miliardów dolarów zakład zostanie rozbudowany i zmodernizowany. W ubiegłym roku placówki zdemontowano urządzenia do produkcji 14nm litografii, oraz zakończono prace budowlane w powiększonej części fabryki. Podjęta została też decyzja o przystosowaniu placówki do wytwarzania chipów w przyszłej litografii Intel 4. Teraz Intel pochwalił się, że do FAB 34 przyjechała pierwsza maszyna jaka będzie służyć do produkcji chipów w tej litografii. Przedstawiono także kilka zdjęć z wnętrza zakładu.



Litografia intel 4 to ulepszona wersja procesu Intel 5, oferująca nieco większą gęstość upakowania tranzystorów oraz wyższą wydajność i szybkość przełączania tranzystorów. Pierwsze chipy w litografii Intel 4 powinny trafić na rynek w 2024 roku, w rok po tym, jak Intel zaoferuje pierwsze układy scalone wytwarzane w procesie Intel 5.







