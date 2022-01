Czwartek 20 stycznia 2022 AMD przestało twierdzić, że 4GB pamięci na karcie to zbyt mało dla gier?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:34 Premiera karty Radeon RX 6500 XT przebiegła nie do końca po myśli AMD, a sam produkt zbiera dość mieszane opinie. Nie brakuje krytyki pod adresem pamięci o zbyt małej pojemności (4GB), braku obsługi AV1 i H265/HEVC przez enkoder mediów, czy też znacznego okrojenia magistrali PCi-E (złącze x16 posiada faktycznie doprowadzone do niego tylko 4 linie PCI-E, co zmniejsza wydajność karty po zamontowaniu w płycie głównej z obsługą starszej magistrali PCI-E 3.0. Teraz okazuje się, ze wraz z premierą Radeona RX 6500XT ze stron AMD zniknął na pewien czas artykuł z połowy 2020 roku, w którym firma hasłem "Game Beyond 4GB" reklamowała debiutującą wówczas kartę Radeon RX 5500XT 8GB, twierdząc, że 4GB pamięci to już zbyt mało dla gier.



Artykuł nie był dostępny na stronach AMD tuż przed i co najmniej cały dzień po premierze karty Radeon RX 6500 XT. Spotkało się to z krytyką części środowiska dziennikarskiego, przez co artykuł został przez AMD przywrócony.



Z innych źródeł pojawiają się nieoficjalne informacje, że chip Navi 24 był pierwotnie przygotowany tylko dla notebooków - do współpracy z układami IGP zaszytymi w procesorach APU Ryzen 6000 serii Rembrand. Z tego powodu Navi 24 okrojono ze sprzętowego wspomagania enkodowania H264 w trybie 4K oraz AV1 i H265/HEVC, przycinając też obsługiwane linie PCI-Express 4.0 do 4 sztuk. Przy współpracy z procesorem obsługującym PCI-Express 4.0 nie miało by to negatywnego wpływu na wydajność karty. Decyzja o użyciu Navi 24 również w produkcie dla komputerów desktop miała przyjść gdy chip był już gotowy.



Te doniesienia potwierdzają też autorzy aplikacji diagnostycznej GPU-Z, którzy informacje o nadchodzącej premierze nowego modelu karty oraz jej egzemplarz otrzymali znacznie później niż zwykle.









