Czwartek 20 stycznia 2022 Rosja zapowiada zakaz wydobywania i używania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 21:50 (1) W czerwcu 2021 roku rząd Chin postanowił zakończyć przygodę tamtejszych obywateli z kryptowalutami. Chińska policja otrzymała wówczas polecenie odnalezienia i zamknięcie wszystkich kopalni Bitcoina w prowincji Syczuan, będącej faktycznym zagłębiem wydobywania kryptowalut, a dodatkowo Chiński Bank centralny podjął decyzję o blokadzie transakcji z użyciem kryptowalut, nie zezwalając na ich wymianę np. na USD. Wygląda na to, że drugim krajem na świecie który zdecyduje się na stanowczą walkę z krypowalutami będzie Rosja.



Zapowiedziano tam wówczas, że wkrótce działalność związana z wydobywaniem kryptowalut będzie zakazana, a dodatkowo Bank of Russia, czyli odpowiednik naszego NBP poinformował oficjalnie, że w tamtejszym systemie rozliczeń bankowych nie będzie już możliwości wymiana kryptowalut na waluty fizyczne.



Rosja w ostatnim czasie była trzecim krajem na świecie pod względem wielkości wydobycia kryptowalut. Blokada tej działalności dla rosyjskich obywateli może oznaczać falę wyprzedaży kart graficznych w tym kraju, oraz lekki spadek cen kart na całym świecie.



K O M E N T A R Z E

Pamiętajmy że to wszystko dla naszego dobra (autor: Pio321 | data: 20/01/22 | godz.: 22:21 )

123



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.