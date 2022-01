Czwartek 20 stycznia 2022 Nvidia zwiększyła sugerowane ceny kart GeForce RTX serii 3000

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:15 Nvidia zdecydowała o zwiększeniu sugerowanych cen kart GeForce RTX serii 3000 oraz podwyżce cen oferowanych przez siebie referencyjnych wersji Founders Edition. Podwyżki wynoszą 5-6 procent, a ich uzasadnienie nie jest znane. Co więcej przychodzą one w momencie kiedy cena BTC spadła poniżej 40 000 USD, przez co spodziewana jest znaczna poprawa dostępności kart graficznych w sklepach. Cena sugerowana GeForce RTX 3090 na europejskim rynku zostala podniesiona z 1549 do 1649 Euro. GeForce RTX 3080 TI podrożał z 1199 Euro do 1269 Euro, a GeForce RTX 3080 z 719 do 759 Euro.



Cena GeForce RTX 3070 Ti wzrosła z 619 do 649 Euro, GeForce RTX 3070 z 519 do 549 Euro, a GeForce RTX 3060 Ti z 419 do 439 Euro. Bez zmian pozostała cena GeForce RTX 3060.



