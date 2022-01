Czwartek 20 stycznia 2022 Można podkręcać zablokowane wersje Core 12. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Der8auer | 23:56 (1) Jesienią Intel wprowadził na rynek pierwsze procesory Core 12. generacji, w postaci dedykowanych dla entuzjastów modeli Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K z odblokowanym mnożnikiem. W styczniu oferta została powiększona o tańsze modele procesorów z zablokowanym mnożnikiem i niższym wskaźnikiem TDP. Poza zablokowanymi wersjami flagowców, nabyć można też procesory Core i5-12500 i Core i5-12400 (6 wydajnych rdzeni, 0 efektywnych rdzeni) oraz Core i3-12300 i Core i3-12100 (4 wydajne rdzenie, 0 efektywnych rdzeni), a za jakiś czas do oferty dołączą też Pentium G7400 i Celeron G4900.



Wszystkie wspomniane procesory mają zablokowany mnożnik i mogłoby się wydawać, że ich podkręcanie jest niemożliwe. W praktyce konieczny jest dobór odpowiedniej płyty głównej, aby moc cieszyć się możliwością podkręcania zablokowanych wersji Core 12. generacji.



Znany overcloker Der8auer dokonał przeglądu płyt głównych z chipsetem B660, i z pewnym zdumieniem stwierdził, że dwa modele płyt od ASUSa pozwalają na modyfikowanie częstotliwości bazowej (BCLK) z poziomu BIOS. Są to ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi oraz ASUS ROG Strix B660-F Gaming WiFi.



Der8auer twierdzi, że używając tych płyt i przyzwoitego chłodzenia powietrznego, można bez problemu uzyskać taktowanie wynoszące około 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach procesorów. Wykonał też z użyciem Cinebench R20 test wydajności 6-rdzeniowego procesora Core i5-12400 podkręconego do 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach, uzyskując wynik około 5900 punktów - tylko minimalnie mniejszy niż uzyskany przez 8-rdzeniowy Ryzen 5800X na standardowych ustawieniach.



Niestety obie wspomniane płyty główne ASUSa wymagają pamięci DDR5, dlatego aktualnie z uwagi na ich astronomiczne ceny możliwość podkręcania zablokowanych wersji Core 12. generacji pozostaje dostępna tylko dla osób zdecydowanych na zakup bardzo drogich pamięci.





Na te informacje zareagował już Intel, wydając oświadczenie, w którym twierdzi że zablokowane wersje procesorów Core 12. generacji nie są zaprojektowanie do podkręcania, stanowczo odraza takie podkręcanie, oraz informuje o utracie gwarancji na procesor z powodu OC oraz możliwości jego uszkodzenia.



Nie wiadomo też, czy ASUS może zostać w jakiś sposób zmuszony do wydania aktualizacji BIOS blokującej możliwość regulacji BCLK na płytach ROG Strix B660-I Gaming WiFi i ROG Strix B660-F Gaming WiFi. Gdyby tak się stało, to po pierwsze nie trzeba jej aplikować, a po drugie płyty już dostarczone do dystrybutorów mają jeszcze BIOS umożliwiający modyfikowanie BCLK.











"oraz informuje o utracie gwarancji na procesor z powodu OC oraz możliwości jego uszkodzenia." A czym to się różni od utraty gwarancji na procesory serii K ? Bo ty "do podkręcania" też według Intela nie wolno podkręcać



