Poniedziałek 24 stycznia 2022 TSMC i UMC skierowały część pracowników do pracy zdalnej

Autor: Zbyszek | 21:11 Jeszcze kilka tygodni temu Tajwan był w dużej mierze nieobjęty rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dość duże restrykcje sanitarne wdrożone przez tamtejsze władzie przynosiły skutek do czasu rozwoju wariant Omicron. Jednak po tym, jak w ciągu ostatnich 2 tygodniu odnotowano tam łącznie około 1000 przypadków zakarzenia, część lokalnych producentów zdecydowała się na wprowadzenie środków zapobiegawczych. Wśród nich są TSMC i UMC, czyli dwaj najwięksi na Tajwanie producenci układów scalonych. Obie firmy poinformowały, że w celu minimalizacji ryzyka zdecydowały się skierować do pracy z domu prawie wszystkich pracowników, którzy nie są kluczowi w produkcji, mogą świadczyć pracę zdalnie a ich obecność w firmie nie jest wymagana.



Dodatkowe środki podjęto w firmie TSMC, której władzie zdecydowały o tymczasowym zawieszeniu spotkań służbowych twarzą w twarz, wstrzymaniu międzynarodowych podróży służbowych i ograniczeniu lokalnych podróży służbowy, tymczasowym zaprzestaniu kursowania autobusów pomiędzy placówkami TSMC, oraz odwołaniu imprezy z okacji chińskiego Nowego Roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.