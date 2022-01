Poniedziałek 24 stycznia 2022 Ceny kart graficznych zaczęły wreszcie spadać

Autor: Zbyszek | źródło: 3D Center | 21:23 Ostatnie półtorej roku to bardzo trudny czas dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem karty graficznej. Nie dość że są one trudno dostępne, to ich ceny rynkowe są wyraźnie wyższe o rekomendowanych. Przez całą 1. połowę 2021 roku ceny kart były nawet trzy razy wyższe od cen rekomendowanych, i pomimo że później nieco spadły, to jeszcze w ostatnich dniach były one dwukrotnie wyższe od cen rekomendowanych. Jest szansa, że wkrótce dostępność i ceny kart graficznych mogą się trochę unormować. Trwający od początku 2022 roku dynamiczny spadek cen Etherum i Bitcoina, wzmocniony dodatkowo zapowiedzią Rosji o zablokowaniu możliwości transakcji z użyciem kryptowalut, ma już widoczne przełożenie na ceny GPU.



W ostatnich kilku dniach obserwowany jest już spadek cen kart graficznych, sięgający nawet kilkanaście procent.



Potwierdza to też badający tę sytuację serwis 3D Center, który informuje, że ostatnim tygodniu średnie ceny kart GeForce spadły z 187 procent MRSP do poziomu o 177 procent cen sugerowanych, a średnie ceny kart Radeon spadły z poziomu 183 procent MSRP do 167 procent cen sugerowanych. Trzeba mieć też na uwadze, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Dopiero kolejne spadki cen mogą pokazać, że jest to bardziej trwała tendencja.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.