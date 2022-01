Wtorek 25 stycznia 2022 Nvidia prawdopdoobnie zrezygnowała z chęci przejęcia ARM Ltd

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 16:15 Konsorcjum SoftBank, obecny właściciel brytyjskiej firmy ARM Ltd w połowie 2020 roku ogłosił chęć jej sprzedaży. Pierwszym zainteresowanym podmiotem była wówczas firma Apple, która jednak bardzo szybko wycofała się z tej transakcji po analizie możliwych przeszkód formalnych. Później chęć zakupu ARM Ltd ogłosiła Nvidia, i jeszcze w 2020 roku rozpoczęła starania o uzyskanie zgody na zakup ARM Ltd przed różnymi urzędami antymonopolowymi i regulatorami rynku. Nvidia prawdopodobnie nie spodziewała się wówczas, jak trudnym może być to zadaniem.



Front przeciwników przejęcia ARM przez Nvidię bardzo szybko powiększył się o licznych producentów z branży elektronicznej, w tym o firmy, z którymi Nvidia bezpośrednio konkuruje lub współpracuje, jak Qualcomma, Intel, AMD, Mediatek, Apple, Samsung, Amazon i Tesla.



Co więcej, urzędy antymonopolowe, do których Nvidia udała się po zgodę na zakup ARM, nie tylko jej odmawiały, ale też wydawały niekorzystne dla Nvidia opinie, w których sądziły, że zakup ARMa będzie niekorzystny dla całej branży elektronicznej i może spowodować sztuczne dawkowanie rozwoju technologicznego oraz zbyt dużą koncentrację praw patentowych i licencyjnych w rękach jednego podmiotu.





Agencja Bloomberg, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła podaje, że w ostatnim czasie Nvidia zrezygnowała z dalszych starań o przejęcie ARM Ltd. Decyzja o porzuceniu planów finalizacji tej transakcji ma być ogłoszona wkrótce.





ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem rdzeni procesorów opartych o architekturę ARM, a także licencjonowaniem dla innych producentów posiadanych przez ARM praw do produkcji procesorów z architekturą o tej samej nazwie. Z licencji na architekturę ARM w skali globalnej korzysta ponad 200 różnych podmiotów wytwarzających własne mniej lub bardziej skomplikowane procesory, a najbardziej znani producenci ukladów z architekturą licencjonowaną od ARM to Apple, Samsung, Qualcoom i Mediatek.



