Rolki termiczne - co warto o nich wiedzieć?

Rolki termiczne to niezwykle ważny produkt, który stosuje się w kasach fiskalnych, drukarkach i nie tylko. Czym dokładnie są? Jak działają? Gdzie warto je kupić?















Czym są rolki termiczne?

Rolka termiczna to nic innego, jak rolka do kasy fiskalnej. Jest wykonana ze specjalnego papieru, który jest pokryty warstwą chemiczną. Pod wypływem ciepła jest na niej wywoływany nadruk. Tego rodzaju rolki termiczne wykorzystuje się na co dzień w najróżniejszych miejscach – przede wszystkim w marketach oraz różnego typu sklepach czy zakładach usługowych. Produkt ten jest bardzo tani, a przy tym jednocześnie niezwykle potrzebny. Rolka termiczna to podstawa – bez niej nie można prowadzić odpowiedniej i legalnej sprzedaży, gdyż nie można używać bez niej kasy fiskalnej. Warto zwrócić uwagę na ich kolejną zaletę – gwarantują bardzo cichą, sprawną i szybką pracę. Na rynku można znaleźć także inne rolki, które mają podobne zastosowania. Zaliczają się do nich rolki samokopiujące bądź offsetowe. W przypadku drukarek samokopiujących, jak i offsetowych wydruk jest bardzo głośny. Rolki termiczne zachowują wydruk przez około 5 lat. Takie potwierdzenie sprzedaży musi być przez ten czas przechowywane, aby wszystko było w pełni legalne i odbywało się według aktualnych przepisów urzędowych. Tego rodzaju wydruki warto przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych przed brudem i wilgocią kartonach.

Gdzie warto kupować rolki termiczne?

Rolki termiczne i inne produkty tego rodzaju najlepiej zamówić u producenta lub w hurtowni. W ten sposób można liczyć na niższą cenę, zwłaszcza decydując się na większą ilość produktów. Warto decydować się na sprawdzonych i cenionych producentów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Przed złożeniem zamówienia należy ustalić, jakie rolki są potrzebne. Jeśli pojawiają się w tym momencie jakieś wątpliwości, można na przykład sprawdzić jak pracuje drukarka – jeśli cicho, potrzebne są rolki termiczne, jeśli papier przypomina ten z gazet – rolki offsetowe, natomiast w przypadku, gdy rolka składa się z dwóch wstęg – należy zakupić rolki samokopiujące. Po ustaleniu rodzaju potrzebnych rolek, należy dobrać odpowiedni rozmiar.

Na co zwracać uwagę przy zakupie rolek termicznych lub innych?

Podczas zakupu jakiegokolwiek produktu warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. W przypadku rolek termicznych jest to:



kolor – rolki powinny być białe i czyste. Nie powinny być ani wyblakłe, ani poszarzałe, w innym wypadku wydruk na takiej rolce może być niewyraźny lub nawet nieczytelny;



wydajność – najodpowiedniejsze rolki powinny być bardzo długie, dzięki temu będą bardziej wydajne. Ponadto muszą być również dopasowane pod względem grubości oraz gramatury. Wysokiej jakości rolki termiczne są bardzo trwałe i wytrzymałe, trudno je zniszczyć przez nieuwagę, ponadto taki papier nie zostaje przerwany podczas wydruku. Tylko wysokiej jakości rolki nie ulegną zniszczeniu z czasem, a zamieszczony na nich wydruk nie zniknie przez co najmniej 5 lat, co jest istotne, gdyż w tym czasie wydruki te mogą być potrzebne ze względu na ewentualną kontrolę urzędniczą.