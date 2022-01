Zakres obowiązków agencji digital

Dziś reklama to nie tylko prasa, radio i telewizja. To również internet, dający niezmierzone wręcz możliwości specom od marketingu. W umiejętnym wykorzystywaniu tego medium specjalizują się tzw. agencje digital, stanowiące nieco bardziej nowoczesny odpowiednik typowych agencji marketingowych skupiających się wyłącznie na tradycyjnych środkach przekazu. Agencje digital działają wieloaspektowo, obejmując swoimi kompetencjami zarówno reklamę w prasie, radiu i telewizji, jak i w internecie, dlatego zakres ich działań jest bardzo szeroki.









Jakie są obowiązki agencji digital?

Agencja digital zajmuje się przede wszystkim tworzeniem kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej pozwalających na zwiększenie rozpoznawalności marki oraz krótko- i długofalowych strategii marketingowych mających na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców i zachęcenie ich do skorzystania z promowanej oferty. Wiele aspektów tych działań nierozerwalnie łączy się z przestrzenią wirtualną i cyfrowymi środkami przekazu. Do zadań specjalistów zatrudnianych w agencjach digital należy więc chociażby projektowanie stron WWW, budowa aplikacji mobilnych, przygotowywanie spotów video, projektowanie grafiki 3D, promocja w mediach społecznościowych oraz SEO i SEM. Obowiązki agencji digital jak Alterpage to jednak również reklama tradycyjna, czyli tworzenie i dystrybucja treści marketingowych w takich środkach przekazu jak wspomniane wcześniej prasa, radio i telewizja oraz w formie ulotek, plakatów czy billboardów.

W czym jeszcze może nam pomóc agencja digital?

Promowanie marki i jej oferty to główne, ale nie jedyne obowiązki agencji digital. Taka agencja zajmuje się także optymalizacją współpracy usprawniającą działania firmy – do tego celu służą między innymi powstające na zamówienie aplikacje mobilne pełniące np. funkcję platformy komunikacji wewnętrznej. Poza tym agencja digital może też zaproponować przeprowadzenie profesjonalnych, szczegółowych i wnikliwych audytów: SEO (Search Engine Optimization), UX (User Experience) lub platform webowych np. e-commerce. Dzięki nim zdiagnozujemy swoje słabe punkty i dowiemy się jak je wyeliminować, a także poznamy lepiej konkurencję i zyskamy narzędzia, które pozwolą ją z łatwością zdeklasować.