Wtorek 25 stycznia 2022 GeForce RTX 3050 - oficjalna premiera i recenzje

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:30 (1) Nvidia oficjalnie wprowadza na rynek swoją najtańszą i najwolniejszą kartę graficzną z serii Ampere. Jest nią GeForce RTX 3050, wyposażony w 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 224 GB/s) oraz chip GA106 (ten sam co w GeForce RTX 3060) ale z mniejszą liczbą aktywnych jednostek. Liczba aktywnych bloków SM została zmniejszona z 28 do 20, co przekłada się na dostępność 2560 rdzeni CUDA (zamiast 3584 rdzeni CUDA jak w RTX 3060). Taktowanie Turbo chipu wynosi 1777 MHz, tyle samo ile w GeForce RTX 3060, a taktowanie bazowe jest wyższe - 1552 MHz, zamiast 1320 MHz.



Według testów karta oferuje około 70-75 procent wydajności modelu GeForce RTX 3060, zadowalając się przy tym poborem energii wynoszącym 130W - o 50W mniej niż w przypadku GeForce RTX 3060.



W porównaniu do starszych modeli kart, GeForce RTX 3050 oferuje o kilka procent wyższą wydajność niż GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1660 Super i GeForce GTX 1660 Ti, wypadając o kilkanaście procent słabiej niż GeForce GTX 1080 i GeForce RTX 2060 6GB.



Sugerowana przez Nvidię cena GeForce GTX 3050 to 249 USD, ale na ten moment karta raczej nie będzie osiągalna w takiej cenie - ceny autorskich wersji oferowanych przez Gigabyte i ASUSa zaczynają się od około 350 USD. Wyjątkiem są firmy EVGA i Palit, które podają cenę swoich wersji GeForce RTX 3050 w wysokości takiej samej jak Nvidia (249 USD), ale jest wątpliwe aby te karty były dostępne w sklepach w tych cenach.







