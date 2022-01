Wtorek 25 stycznia 2022 Intel zatrzymał AMD na rynku konsumenckim, ale traci na rynku serwerowym

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:57 Bank inwestycyjny KeyBanc przedstawił swoje analizy na temat sytuacji na rynku konsumenckich i serwerowych procesorów x86 w 2021 roku i 2022 roku. Według analityków banku, debiut procesorów Core 12. generacji (Alder Lake) zatrzyma dalszy wzrost udziałów AMD na rynku procesorów konsumenckich. Widać to już po statystykach sprzedaży procesorów mobilnych - udział AMD na tym rynku w 1. kwartale 2021 roku wynosił 18 procent, w 2. kwartale 2021 roku wynosił 20 procent, w trzecim kwartale 22 procent, a w 4. kwartale niewiele więcej - 22,2 procent.



Według KeyBanc udział AMD w rynku procesorów dla laptopów utrzyma się w najbliższych miesiącach na poziomie zbliżonym do 22 procent. Podobnie ma być tez w przypadku procesorów dla komputerów stacjonarnych, gdzie w najbliższym czasie (przynajmniej do debiutu procesorów z ZEN 4) firma AMD nie będzie już powiększać swojego udziału w rynku.



Zupełnie inaczej wyglądać ma sytuacja na rynku procesorów serwerowych. W 2. kwartale 2021 roku firma AMD przebiła na nim poziom 10 procent udziału w tym rynku, a cały 2021 rok zakończy ze średnim udziałem na rynku procesorów serwerowych wynoszącym około 12 procent.



Według prognoz KeyBanc, udział AMD w rynku procesorów serwerowych drastycznie wrośnie w 2022 roku, przebijając poziom 20 procent. Będzie temu służyć nie tylko poprawa dostępności procesorów EPYC 3. generacji (Milan) oraz debiut tych CPU z 3D-V Cache (Mi;an-X), ale tez opóźnienie premiery nowych Xeonów z serii Sapphire Rapids. Według informacji KeyBanc, nowe Xeony z 56 rdzeniami Golden Cove, zamiast w 2. kwartale, zadebiutują dopiero w 4. kwartale. W tym samym czasie firma AMD powinna już ogłaszać zbliżający się debiut swoich CPU EPYC 4. generacji z maksymalnie 96 rdzeniami ZEN 4.



