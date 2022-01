Piątek 28 stycznia 2022 Chip Nvidia GA103 - zdjęcia i specyfikacja techniczna

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 11:30 W ostatnim czasie w ofercie Nvidia pojawiła się nowa flagowa karta graficzna dla laptopów, w postaci modelu GeForce RTX 3080 Ti. Otrzymała ona zupełnie nowy chip GA103 zawierający 7680 rdzenie CUDA, oraz pamięć GDDR6 8 GB o efektywnej szybkości 16 Gbps i przepustowości 512 GB/s. Układ GA103 jest pozycjonowany pomiędzy dotychczasowe GA102 i GA104 i pojawia się na rynku ponad rok po debiucie pierwszych kart graficznych z serii Ampere. W sieci właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie i bliższe informacje na temat chipu GA103. Jest on wytwarzany w litografii 8nm przez Samsunga i ma powierzchnię 496 mm² - w porównaniu do 627 mm² większego chipu GA102 i 392 mm² mniejszego GA104.



Pod względem budowy wewnętrznej GA103 ma 320-bitowy kontroler pamięci GDDR6/6X oraz tak jak GA104 - 6 klastrów GPC, ale w każdym z nich liczba bloków SM została zwiększona z 8 do 10, co powiększyło o 25 procent ogólną liczbę procesorów strumieniowych, jednostek mapowania tekstur, rdzeni Tensor i RT.



Maksymalna liczba rdzeni CUDA w GA103 to 7680, z czego w laptopowym GeForce RTX 3080 Ti dwa bloki SM pozostają wyłączony, zmniejszając liczbę rdzeni CUDA do 7424.



Na ten moment nie jest wiadome czy GA103 trafi też do kart dla komputerów stacjonarnych - a jeśłi tak, to do jakiej z nich.







