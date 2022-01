Piątek 28 stycznia 2022 Nvidia Hopper GH100 będzie chipem o powierzchni prawie 1000 mm2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:53 (1) Obecnie najbardziej zaawansowanym rdzeniem krzemowym typu GPU jest Nvidia GA100 z serii Ampere. Chip wytwarzany jest w 7nm litografii TSMC i składa się 54,2 miliardów tranzystorów umieszczonych na powierzchni 826mm2. Układ dysponuje 8192 rdzeniami CUDA z architekturą Ampere, współpracuje z 6 kostkami pamięci HBM2E i występuje tylko w kartach dedykowanych do obliczeń i superkomputerów. Nvidia szykuje już jego następcę, jakim będzie chip GH100 z kolejną architekturą o nazwie kodowej Hopper.



Chip będzie wytarzany w litografii 5nm od TSMC, i ma zawierać 10752 rdzeni CUDA oraz 100,1 miliardów tranzystorów. Według pierwszych informacji powierzchnia GH100 wyniesienie prawie 1000 mm2. Podobnie do GA100 układ będzie współpracował z pamięciami HBM i występował tylko na kartach do zastosowań obliczeniowych. W połączeniu ze wzrostem taktowania, oraz ulepszeniami w architekturze, wydajność kart opartych o chip GH100 ma być około trzykrotnie wyższa, niz w przypadku karty wykorzystujących dotychczasowy układ GA100 z serii Ampere.



