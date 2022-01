Piątek 28 stycznia 2022 Radeon RX 6900 XT z taktowaniem 3,15 GHz i nowy rekord 3D Mark

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:07 (2) Jeden z overclokerów o nicku biso biso pochwalił się pobiciem dotychczasowego rekordu świata w benchmarku 3DMark Fire Strike. Poprzedni rezultat wynoszący 61203 punkty został ustanowiony 22 kwietnia 2020 roku przez znanego overclokera KiNGPiN, którzy wykręcił go używając czterech wysoko podkręconych kart GeForce GTX 1080 Ti spiętych w SLI. Teraz wynik ten został poprawiony o 1183 punkty (łącznie do 62389 punktów) przez pojedynczą kartę Radeon RX 6900 XT z częstotliwością taktowania GPU zwiększoną do 3147 MHz, a pamięci do 2370 MHz (efektywnie 18,96 Gbps).



Karta byłą chłodzona za pomocą ciekłego azotu i współpracowała z płytą główną EVGA Z690 DARK procesorem Core i9-12900K i pamięciami DDR5.









