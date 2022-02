Wtorek 1 lutego 2022 AMD ma już prawie wszystkie zgody na przejęcie Xilinx

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:36 (1) Pod koniec 2020 roku firma AMD poinformowała o zawarciu umowy na przejęcie Xilinx - jednego z największych producentów układów scalonych typu FPGA (field-programmable gate arrays). Transakcja opiewająca na kwotę 35 miliardów dolarów, płatną w postaci akcji AMD, zmierza właśnie do swojego finału. Do tej pory największą przeszkodą było stanowisko Chińskiego regulatora rynku, który podchodził do transakcji bardzo nieufnie. Teraz regulator ten wydał jednak pozytywną opinię i zezwolił AMD na finalizację transakcji. Firma AMD musiała jednak pójść na pewne ustępstwa.



Chiński regulator zażądał, aby po przejęciu Xilinx, na co najmniej dotychczasowym poziomie pozostała elastyczność i programowalność układów FPGA Xilinx, a także, aby ich przyszłe wersje były nadal kompatybilne z produktami używanymi na rynku chińskim.



Zgodnie z dotychczasową informacją, transakcja przejęcia Xilinx przez AMD ma zostać sfinalizowana do końca 1. kwartału 2022 roku.



K O M E N T A R Z E

Czyli (autor: piwo1 | data: 1/02/22 | godz.: 18:45 )

Zaczna sie 5mld obroty kwartalne. Amd troszke zblizy sie do nvidii



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.