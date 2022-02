Wtorek 1 lutego 2022 Odcisk palca GPU użyty do śledzenia aktywności w Internecie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:58 Prywatność w Internecie, a w zasadzie jej brak, to dość poważny problem, którego istnienia nie są raczej świadomi mniej techniczni użytkownicy Internetu (na ogół nie pracujący też w branży IT). Śledzenie użytkowników online, zbieranie danych o ich aktywnościach w sieci i korelowanie ich z różnymi podobnymi źródłami, to dość duży biznes oferujący usługi np. wyświetlania internautom sprofilowanych treści czy reklam. Niestety istniejące metody ukrywania się przed inwigilacją w sieci mogą okazać się nieskuteczne. Pewni badacze poinformowali, że udało się im wykorzystać bibliotekę WebGL (w skrócie to OpenGL dla przeglądarek) do pozyskania tzw. odcisk palca każdego GPU.



Za pomocą tego odcisku można następnie śledzić aktywność użytkowników w sieci bez względu na stosowane metody mające ją maskować.



Informacje służące do stworzenia odcisku palca GPU powstają w fabryce podczas testów i tzw. selekcji chipów. Wówczas w GPU zapisywany jest m.in. tzw. binning, czyli parametr określający jak dobrą sztuką jest dany chip, oraz wiele innych różnych parametrów na temat sprawności i jakości poszczególnych sztuk układów krzemowych. Na ich podstawie te same chipy trafiają później do droższych lub tańszych modeli kart, gdzie przykładowo pracują z różnymi częstotliwościami taktowania.



Niestety okazało się, że zapisanych w GPU parametrów na temat jakości danego egzemplarza GPU można użyć też do stworzenia odcisku palca GPU, a następnie wykorzystywać ten odcisk do śledzenia aktywności w Internecie.



Twórcy API WebGL już zapowiedzieli, że w ramach grupy roboczej przeanalizują jakie zmiany są konieczne w API, aby zapobiegać przekazywaniu przez to API zbyt wielu informacji na temat GPU.



