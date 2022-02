Wtorek 1 lutego 2022 Toksyczny wyciek z fabryki Samsunga w USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:15 Inspektor Ochrony Środowiska w amerykańskim stanie Texas odkrył toksyczny wyciek z tamtejszej fabryki półprzewodników Samsunga. W jego efekcie, do pobliskiego fabryce naturalnego zbiornika wodnego wydostało się według szacunków 2900 metrów sześciennych kwaśnych odpadów. Niestety wyciek nie pozostawił w tym zbiorniku "praktycznie żadnego życia wodnego", ponieważ obniżył poziom pH akwenu do poziomu między 2 a 3, co jest śmiertelne dla każdej biologicznej formy życia. Według informacji Samsunga, wyciek trwał przez nieco ponad 100 dni, a zanieczyszczony zbiornik podczas obfitych opadów deszczu zasilał też w wodę jedną z lokalnych rzek.



W efekcie część chemikaliów wydostała się ze zbiornika i spłynęła w dół morza. W odpowiedzi na odkrycie awarii Samsung poinformował, że zlokalizował i usunął przyczynę wycieku chemikaliów ze swojej instalacji, a także odpompował skażoną wodę która przedostała się do pobliskiego zbiornika wodnego. Niestety wysiłki na rzecz odbudowy w nim życia naturalnego mogą być czasochłonne.



