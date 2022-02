Wtorek 1 lutego 2022 Rewelacyjne wyniki finansowe AMD w 4. kwartale i całym 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:23 (1) Firma AMD podała wyniki finansowe odnotowane w czwartym kwartale oraz całym 2021 roku. Przychody korporacji w minionym kwartale były wyższe od prognoz oraz oczekiwań analityków (4,5-4,6 mld USD) i wyniosły 4,8 miliarda dolarów, to jest o 12 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 49 procent więcej w porównaniu do tego samego kwartału w 2020 roku. W całym 2021 roku przychód AMD wyniósł 16,5 mld USD, o 68 procent więcej niż w 2020 roku, kiedy wyniósł 9,8 mld dolarów. Bardzo duży wzrost przychodu - o 17 procent względem poprzedniego kwartału, i 75 procent względem 4. kwartału 2020 roku odnotował dział Enterprise, Embedded and Semi-Custom dostarczający procesory serwerowe EPYC i chipy do konsol PlayStation i Xbox.



W 1. kwartale 2022 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości około 5,0 mld USD, a w całym 2022 roku - w wysokości około 21,5 mld USD.



Więcej informacji wkrótce...



K O M E N T A R Z E

krótkie podsumowanie (autor: Zbyszek.J | data: 1/02/22 | godz.: 23:42 )

przychód AMD na tle przychodu Intela w ważnych okresach:

2005 - Intel: 38,8 mld USD, AMD 5,85 mld USD (15,05% Intela)

2010 - Intel: 43,6 mld USD, AMD 6,50 mld USD (14,9% Intela)

2011 - Intel: 53,9 mld USD, AMD 6,55 mld USD (12,1% Intela)

2015 - Intel: 55,3 mld USD, AMD 3,99 mld USD (7,2% Intela)

2020 - Intel: 77,9 mld USD, AMD 9,77 mld USD (12,5% Intela)

2021 - Intel: 79,0 mld USD, ADM 16,5 mld USD (20,8% Intela)





2005- złote czasy Opterona i Athlona 64)

2010 -ostatni dobry okres przed Bulldozerem

2011 -ostatni dobry okres przed Bulldozerem

2015 -największy dołek



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.