Co to jest hosting stron WWW? Jak wybrać najlepszy?

W dzisiejszych czasach strona internetowa jest nieodłącznym elementem prowadzenia własnego biznesu. Do prawidłowego działania naszej witryny nie wystarczy jedynie troska o jej stronę wizualną. Niezwykle ważne i jednocześnie trudne jest wybranie odpowiedniego hostingu.











Czym jest hosting i dlaczego jest taki ważny?

Mimo że w XXI wieku pojęcia związane z funkcjonowaniem internetu i stron internetowych nie powinny być już dla nikogo zaskoczeniem, wciąż spotkać możemy osoby nieświadome konieczności zakupu hostingu. Hosting to nic innego jak usługa polegająca na dzierżawieniu od specjalistycznych firm miejsca dyskowego na serwerze i zasobów przez niego oferowanych. Ich nieprzerwana praca zapewnia ciągłość w dostępie do naszej strony internetowej. Zdecydowanie się na użycie własnego komputera jako serwera, wiązałoby się z koniecznością jego ciągłej pracy i stabilnego dostępu do Internetu. Stojąc przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru usług hostingowych, warto zwrócić uwagę, czym różnią się poszczególne oferty i wybrać taka, która jest najlepiej dostosowana do naszych potrzeb.

ZOBACZ: Co to jest hosting stron WWW?

Na co zwrócić uwagę wybierając hosting?

Na rynku dostępnych jest wiele ofert hostingu stron WWW. Ciężko jednoznacznie wybrać jedną i polecać ją każdemu, bowiem każdy ma nieco inne wymagania i te parametry, które dla jednych będą najistotniejsze, dla innych będą całkowicie bez znaczenia.

Decydując się na hosting, warto jednak zapoznać się z poszczególnymi parametrami, jakie oferuje nam dany dostawca usług. Najważniejszymi z nich są:

1. Miejsce na dysku - to właśnie ten parametr często wykorzystywany jest jako karta przetargowa u poszczególnych dostawców usług hostingowych. Miejsce na dysku wykorzystywane jest do przechowywania plików, które głównie zawierają treści oferowane przez nas na stronie, a także bazy danych, które skupiają najważniejsze informacje odnośnie ustawień zapisanych na stronie. W przypadku połączenia skrzynek e-mail ze stroną cała ich zawartość również będzie wymagała dostępności miejsca. Planując zakup hostingu z konkretną ilością dostępnej dla nas przestrzeni dyskowej, nie należy zapominać, że miejsce zajmowane jest również przez logi, a także utworzone kopie zapasowe. Zapotrzebowanie na miejsce rośnie z każdym miesiącem, dlatego wybierając ofertę po raz pierwszy, warto wybrać taką, która daje możliwość późniejszego zwiększenia dostępnego limitu. W przypadku zmiany hostingodawcy wybierany pakiet powinien mieć o około 25% więcej oferowanej przestrzeni dyskowej niż nasz obecny. Niektóre z firm oferują nielimitowane miejsce na dysku, jednak po zgłębienia się w regulaminy usług, okazuje się, że istnieje szereg ograniczeń dotyczących oferowanej dostępności.

2. Transfer - kolejny z kluczowych parametrów hostingu. Nie różni się on znacząco od znanego wszystkim pojęcia oferowanego transferu dotyczącego usług internetu. Nie jest to więc nic innego, jak informacja o maksymalnej możliwej ilości danych, jakie użytkownik może odebrać oraz wysłać. W przypadku, gdy prowadzimy już stronę, możemy z łatwością sprawdzić, jaką wielkość transferu zużywamy i jaką potrzebujemy. Jeśli to nasza pierwsza strona, warto posłużyć się jedną z wielu ofert bez limitu danych. Pozwoli nam to wybrać ofertę, spełniającą nasze wymagania.

3. Liczba domen - chociaż większość z nas uważa, że do istnienia jednej strony potrzebujemy jednej domeny. Jeśli jednak nasza posiada dwuczłonową nazwę, warto wybrać ofertę składająca się z kilku domen i ustawić przekierowanie, kiedy użytkownik postawi np. myślnik pomiędzy członami. Zwiększy to prawdopodobieństwo dotarcia na naszą stronę docelową.

4. Poczta e-mail - tutaj tak, jak w przypadku ilości domen możemy wybrać ilość skrzynek, jaką możemy założyć w ramach wybranego pakietu, oraz ich pojemność.

Zwracając uwagę, na poszczególne składowe oferowanych hostingów, może by wybrać pakiet, który najlepiej odwzoruje nasze zapotrzebowanie. Należy nie zapominać, że szybkie działanie stron uzależnione jest od innych parametrów, takich jak:

procesor - oferujący minimum 1 rdzeń lub 1 GHz procesora i 1 GB RAM;

- oferujący minimum 1 rdzeń lub 1 GHz procesora i 1 GB RAM; dysk - SSD lub jeśli nasz dostawca oferuje SSD NVMe;

- SSD lub jeśli nasz dostawca oferuje SSD NVMe; protokoły HTTP - najlepiej HTTP/3, ewentualnie HTTP/2;

- najlepiej HTTP/3, ewentualnie HTTP/2; Redis lub Memcached - obsługa jednego z narzędzi;

- obsługa jednego z narzędzi; certyfikaty SSL - bezpłatne;

- bezpłatne; wysokie SLA - minimum 99,5%;

- minimum 99,5%; częste i długie przechowywanie kopii zapasowych - co najmniej raz na dobę, przez minimum 7 dni, z łatwą i szybką dostępnością.

Jeżeli chcesz porównać poszczególne hostingi, sprawdzić ich parametry, zobaczyć ich testy i recenzje odwiedź ranking hostingów stron WWW na JakWybraćHosting.pl.