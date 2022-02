Piątek 4 lutego 2022 Popularnosć Facebooka przestała rosnąć i zaczyna spadać

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 13:07 (1) Firma Meta, właściciel m.in serwisu Facebook, przedstawiła szereg danych na temat popularności swoich serwisów i usług w 4. kwartale 2021 roku. Liczby nie wydają się złe, ale stały się powodem niepokoju akcjonariuszy oraz korekty cen akcji spółki. Okazało się, ze po raz pierwszy w historii zaczęła spadać dzienna liczba osób odwiedzających serwis Facebook. Całkowita liczba aktywnych użytkowników wyniosła 2,9 mld - tyle samo ile w 3. kwartale 2021 roku. Po raz pierwszy w historii Facebooka, który do tej pory notował nieprzerwane wzrosty, nie ma tutaj żadnego progresu. Co gorsza z 1,93 mld do 1,929 mld spadła średnia dzienna liczba osób odwiedzających serwis.



Według komentarzy powodem tej sytuacji jest mała popularność Facebooka wśród współczesnych nastolatków, dla których serwis prawdopodobnie jest zbyt przeładowany i zbyt skomplikowany, a co więcej pełnię funkcji oferuje tylko w przypadku korzystania z poziomu komputera. Z tego powodu Facebook nie przyciąga już współczesnej młodzieży, która stawia na inne platformy społecznościowe, a komunikację tekstową (np. za pomocą Messengera) zastępuje prostszą dla siebie komunikacją audio-wizualną.



Te dane, analizy ich przyczyn i dalsze możliwe ścieżki zmian w Facebooku są teraz na pewno elementem narad w firmie Meta.





K O M E N T A R Z E

brakuje info (autor: faf | data: 4/02/22 | godz.: 13:30 )

na giełdzie spadli 26% - wartość metaverse zmalała o 230mld usd :P



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.