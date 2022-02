Piątek 4 lutego 2022 Kolejna barwna wypowiedź nowego szefa Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 12:46 W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga , dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, po raz kolejny powtórzył jedno ze swoich dość kontrowersyjnych do tej pory oświadczeń. Stwierdził, że od czasu premiery procesorów Alder Lake, w przypadku procesorów konsumenckich firma AMD jest oglądana przez Intela w lusterku wstecznym, i już zawsze w nim pozostanie. Dziennikarz przeprowadzający wywiad poprosił jednak o to aby szef Intela skomentował sytuację w przypadku procesorów serwerowych. Pat Gelsinger ocenił, że AMD jest wprawdzie na tym rynku mocnym przeciwnikiem, ale walka między Xeonem a EPYC przypomina tylko walkę na noże w budce telefonicznej.



Miał tu na myśli zapewne niewielką część rynku, na którym EPYC staje do walki z Xeonami. Niestety wygląda na to, że nie wszyscy podzielają zdanie Pata Gelsingera.



David Melendrez, manager zajmujący się współpracą firmy Dell i AMD przy tworzeniu serwerów z procesorami EPYC ocenił siłę ostatnich procesorów serwerowych Intela mówiąc o tym, że Pat Gelsinger przychodzi z nożem do strzelaniny.





Przypomnijmy, że według ostatnich szacunków analityków, w 2022 roku firma AMD znacznie powiększy swój udział w rynku procesorów serwerowych. W 2021 roku wynosił on około 13 procent, lecz w 2022 roku ma wynieść ponad 20 procent. Będzie temu służyć nie tylko poprawa dostępności procesorów EPYC 3. generacji (Milan) oraz debiut tych CPU z 3D-V Cache (Milan-X), ale tez opóźnienie premiery nowych Xeonów z serii Sapphire Rapids. Według informacji nowe Xeony z 56 rdzeniami Golden Cove, zamiast w 2. kwartale, zadebiutują dopiero w 4. kwartale. W tym samym czasie firma AMD powinna już ogłaszać debiut swoich CPU EPYC 4. generacji z maksymalnie 96 rdzeniami ZEN 4.



