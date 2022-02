Piątek 4 lutego 2022 Karty graficzne Intel ARC na pierwszych zdjęciach

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:03 W 1. kwartale 2022 roku Intel miał wprowadzić do sprzedaży swoje długo przygotowywane karty graficzne o nazwie ARC. Obecnie wiemy, że nie nastąpi to wcześniej jak w 2. kwartale 2022 roku. Karty będą oparte o układy graficzne z serii Alchemist, wytwarzane w litografii 6nm przez TSMC, a najbardziej wydajne z nich będą dysponować 16 GB pamięci GDDR6 oraz 512 jednostkami wykonawczymi (EU) wykonanymi w architekturze Xe-HPG. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze tzw. realne zdjęcie przedstawiające kartę Intel ARC w najbardziej wydajnej wersji. Jest to konstrukcja o długości całkowitej około 27 cm, wyposażona w chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami i dwie wtyczki zasilające (8-pin + 6-pin).



Płytka drukowana jest krótsza od systemu chłodzenia, a część ciepła jest odprowadzana na drugą stronę karty.



Przypomnijmy, że według dotychczasowych nieoficjalnych informacji, pod względem wydajności najszybsze wersje kart Intel ARC z 512 jednostkami EU będą plasować się pomiędzy GeForce RTX 3070 Ti i GeForce RTX 3080, prawdopodobnie konkurując pod tym względem z kartami Radeon RX 6800. Wolniejsze odmiany z 448 jednostkami EU mają z kolei konkurować z kartami GeForce RTX 3070 i Radeon RX 6700 XT.



Prezentacja desktopowych kart Intel ARC była spodziewana początkiem stycznia podczas targów CES. Nic takiego nie nastąpiło, dlatego obecnie za najwcześniejszy termin ich debiutu przyjmuje się 2. kwartał 2022 roku.









