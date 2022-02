Piątek 4 lutego 2022 Grand Theft Auto 6: trwają wytężone prace nad następcą GTA 5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:38 Grand Theft Auto (GTA) to jedna z najpopularniejszych serii gier, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. Jednak ostatnia z gier z tej serii - GTA V została wydane końcem lata 2013 roku i na ten moment jest to tytuł liczący już sobie prawie 9 lat. Od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się plotki o trwających pracach nad następną z gier z serii Grand Theft Auto, czyli po prostu GTA VI. Teraz oficjalnie potwierdziło je studio Rockstar Games, informując, że prace nad GTA 6 nie tylko trwają, ale też są one dość intensywne, a premiera GTA 6 jest "w przygotowaniu". Rockstar Games dodało, że jest świadome niespotykanej długowieczności gry GTA V, ale jednocześnie informuje że otrzymuje coraz więcej zapytań o jej następcę.



Dlatego Rockstar Games potwierdza, że aktywne pracuje nad kolejnym tytułem z serii Grand Theft Auto. Na ten moment data premiery nie została podana - musimy zadowolić się informacją, że więcej danych na temat GTA 6 zostanie udostępnionych gdy studio Rockstar Games będzie już prawie gotowe do premiery nowej gry.



